台海有戰事 | 美台必將為軍售付出最慘重代價

在美國大選進入最後衝刺階段，拜登就要交權離開白宮的最後時刻，美國國防部10月26日發布消息稱，美國務院已批准一項總額為19.88億美元的對台軍售項目，包括三套「國家先進地空導彈系統」（NASAMS），123枚AMRAAM-ER增程導彈與雷達系統。

這是拜登任內最大一筆對台軍售，也是其四年任期內第17次對台軍售，創下了台美斷交以來單一任期內美國總統對台軍售次數的紀錄。接下來在他離開白宮之前會不會再次對台軍售還不得而知。

和之前美國賣給台灣的垃圾軍火相比，這次美國對台軍售的情況很不一樣。

NASAMS是一種在烏克蘭經過實戰檢驗的地空導彈系統，所配備的AMRAAM-ER增程導彈射程可達50公里，且可掛載台空軍此前已大量購買的AIM-9X、AIM-120系列空空導彈。它配備的AN/MPQ-64F1哨兵雷達，根據公開數據最大偵搜範圍可達120公里，並一次追蹤60個目標。另外此次美國售台的AN/TPS-77多用途雷達、AN/TPS-78遠程雷達，偵搜範圍分別超過300公里和400公里，可涵蓋到台灣海峽中國大陸沿海一帶，能有效增加台軍的預警與反應時間。

此外，NASAMS還有部署和接戰速度快，撤離迅速等特點。公開資料顯示，NASAMS僅需15分鐘就能部署完畢，並在搜尋到目標10秒內發射。發射完成後，可以在3分鐘內完成撤離，從而降低遭襲幾率。從其它國家對此種武器的使用情況和台灣媒體的報道看，台軍方打算將這批武器部署到台北周邊和重要軍用機場，與現有地空導彈系統形成不同防禦圈層。

儘管這批軍火終究難免變成垃圾的命運，若兩岸發生衝突，在解放軍炮火洗地下一定會成為被優先「招呼」的對象，被砸爛成一堆廢鐵，但是在衝突場景中它們可能造成的現實威脅不能低估。

NASAMS防空系統。（荷蘭國防部）

拜登政府做出這筆軍售決定，也決不僅僅是想在離開白宮前再抓緊時間敲詐台灣一筆那麼簡單。美國對台軍售是美國打着為了台灣安全旗號對台灣的精神欺騙和商業欺詐，也是台灣官方心甘情願向美國交的「保護費」。這筆軍售反映出，第一，賴清德的「新兩國論」決不只是說說而已，而是一個正在付諸行動的事實，他因此也對中國大陸可能隨時發起的軍售懲罰行動膽顫心驚，因而比其他台灣領導人更加「倚美」、「倚武」，試圖通過向美國交保護費、強化台灣軍事對抗力量的辦法謀求獨立，並在關鍵時候獲得美方保護。

第二，拜登政府此前就台灣問題所作的不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一台」等承諾純粹是假話，美國政府的「一中政策」已經被特朗普和拜登政府接力掏空，拜登政府更是想在離任前在台灣問題上再留下一筆政治遺產。在賴清德「新兩國論」導致台海兵兇戰危，解放軍已數次進行圍台演習的情況下，拜登政府以加碼軍售向賴清德等島內台獨勢力發出了一個極其危險和惡劣的信號，為賴清德等台獨分子撐腰打氣，反映出美國意圖在必要時引爆台海局勢，讓台軍充當炮灰盡最大可能消耗大陸的險惡用心。

所以，針對這筆軍售，中國方面進行了嚴厲回應。中國外交部外交部發言人對此回應：美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。美國執意「以台製華」「以武助獨」，與美方領導人的「不支持台獨」表態完全背道而馳，與雙方穩定中美關係的努力完全背道而馳。中方敦促美方立即停止武裝台灣，立即停止破壞台海和平穩定的危險行徑。中方將予以堅決反制，並將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

不要認為中國外交部的表態只是口頭上的例行回應，更不要把中國大陸在美台軍售問題上「說多做少」歷史當成一貫的標準處理方式。如今時代已經不一樣了，中國大陸在美台軍售問題上的做的開始比說的更多，除了以往常見的外交抗議，已經開始對售台美國軍火公司進行制裁，對台獨頑固分子也開始祭出法律懲戒措施，接下來還會有很多美台想不到的手段。

台灣作為中國的最核心利益，是中美關係的政治基礎，中國大陸不可能允許美台這樣一邊持續勾結踐踏紅線，損害中國核心利益，一邊在中美和兩岸關係上坐收和平紅利。

中國希望中美關係穩定，在台灣問題上堅持和平統一，但這並不代表美台勾結做什麼損害中國利益的事都可以。尤其在統一已經提上日程，武統已成枱面工具的情況下，若中國大陸決定就此出手，一定是雷霆之舉。中國大陸講究謀定後動，不會隨意出手，但中國政府在香港騷亂及國安法實施過程中後發制人，在屢次表態無效後果斷出手，一舉摧毀港獨基礎並將外部勢力逐出香港的處理方式，對美台應該構成有力警示。若美台還不吸取教訓，一定會為此付出最慘重代價。