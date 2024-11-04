姜萍事件的真問題：多少人困於家境、應試和唯學歷

前段時間備受關注的姜萍事件終於真相大白。



11月3日，阿里巴巴全球數學競賽組委會發布2024阿里巴巴全球數學競賽有關情況說明，證實姜萍的指導老師王某某在預選賽中對姜萍提供幫助，違反了預選賽關於「禁止與他人討論」的規則。阿里巴巴全球數學競賽組委會對此表示歉意，並承認這也暴露出競賽賽制不夠完善、管理不夠嚴謹等問題。



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姜萍所在的江蘇省淮安市漣水中等專業學校，在調查通報中既給予姜萍的指導老師王某某誡勉談話處理，取消本年度評先評優資格，又懇請廣大公眾對未成年人給予更多包容和愛護。

儘管姜萍的競賽成績存在問題，但考慮到她是一個來自底層的未成年人，她未必能清楚認識到事件的性質。她在新聞引發廣泛關注後有被各方聲音所裹挾，承受相當大的輿論壓力，不妨對她在整個事件中的角色多些包容，讓她日後能健康成長。

姜萍事件再次有力揭示出許多人在探尋真相和公共討論過程中容易受到自己相信的事情的過多影響，而不是以實際證據為基礎的真相本身。許多人維護的未必是真相，而是自己堅信不疑的事情。

姜萍目前就讀江蘇漣水中等專業學校服裝設計專業。（微博＠新聞晨報）

拋開邏輯蒼白的陰謀論不談，許多人起初相信姜萍是天才少女，無非因為姜萍的中專生身份、貧寒的家境和求知的熱忱契合了他們對於應試教育、唯學歷、階層固化的不滿，故把個人認知過多傾注在他們想象中的姜萍身上，以底層出身的天才中專少女的敘事來完成他們心中真正在意的批判論述。然而問題在於他們心中在意的事情與姜萍事件的真相是不矛盾的兩回事。

姜萍目前就讀江蘇漣水中等專業學校服裝設計專業，當時她稱花了兩年自學高等數學，在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中名列第12名，她也是唯一闖進全球30名的女性選手。（微博＠新聞晨報）

無論什麼樣的理念、觀點，除了不得已的善意謊言之外，通常都應該建立在真相之上，不能因為堅信理念、觀點的正確性而可以忽略或扭曲真相。真相自有千鈞之力。

在姜萍事件中，有些具有數學專業知識的人早就基於邏輯推理和實際證據指出姜萍的競賽成績存在問題。這說明以專業知識為背景的實際證據對於探尋真相具有關鍵意義。不過現實中有許多參與公共討論的人往往並不願意在自己並不擅長的專業領域保持必要的謙虛和開放精神，而總是以反對建制派、反對權威的名義解構起碼的專業要求。這是不應該的，沒有人是全知全能的。因為社會分工和興趣的不同，人的理性所能觸及的範圍、領域往往是不同的，「術業有專攻」是客觀事實。

來自底層家庭的青少年，他們若想改變命運，實現夢想，往往更加艱難。（視覺中國）

進一步來講，雖然姜萍的競賽成績存在問題，她不是許多人期待的天才中專少女，但她的貧寒家境、她的中專生身份、她的求知熱忱所反映出來的階層固化、唯學歷、應試教育的社會問題不容迴避。隨着社會現實的變化，底層人越來越難改變命運是許多人深有體會的事實，向上流動的通道正在收窄，向下跌落的通道卻在擴張。

寒門學子起點低，難以承受試錯成本，自然容易輸在起跑線。來自寒門的有求知熱忱的青少年，哪怕曾經在成長過程中展現出令人欣賞的潛力和理想抱負，但長期困在瑣碎、壓力大、機會少的現實泥潭中，有多少人不被埋沒？一個寒門學子的成功背後，是多少未竟的理想？是多少被生活消磨的閏土或「思想史上的失蹤者」？

應試教育和唯學歷的問題，同樣由來已久。儘管世人不能從一個極端走向另一個極端，不能否認考試和學歷所具有的合理性，但簡單以考試和學歷來評判一個複雜、多面向的人，顯然是不合理的。從社會評判的視角來看，一個人重要的是創造力、判斷力，是品性和道德，是求知熱忱和理想信念，而這都難以通過單一維度的應試和學歷來分辨清楚。君不見，有多少人的求知熱忱被日復一日的內卷式教育所消磨？有多少人的才情和創造力被千篇一律的應試、死記硬背的答案所埋沒？