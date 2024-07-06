17歲數學天才少女姜萍被疑造假　當地政府：將展開調查

近日，17歲內地少女姜萍在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中獲得第12名，順利晉級決賽，並作為決賽選手中唯一一位中職生（類似香港的職專或毅進文憑）受到關注。姜萍被網民驚呼為「天才少女」。不過，卻有不少網民質疑是姜萍的老師王閏秋冒名考試，更有網民爆料她在校數學月考僅83分，北京大學數學系教授袁新意也質疑，籲姜萍出面自證清白。



姜萍目前就讀江蘇漣水中等專業學校服裝設計專業，花了兩年自學高等數學，在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中名列第12名，她也是唯一闖進全球30名的女性選手。（微博＠新聞晨報）

據此前報道，姜萍來自江蘇漣水中等專業學校的服裝設計專業，她花了兩年自學高等數學，是這項全球數學競賽舉辦以來首位闖進決賽的中專在讀生，也是前30名裡唯一的女生，與她並肩進入決賽的參賽者，多來自北大清華等知名高校。

不過，有網民隨即爆料，姜萍在江蘇漣水中等專業學校月考數學只有83分，成績很一般。亦有不少網民從姜萍解數學題的圖片裏稱當中出現明顯的算術錯誤。

姜萍目前就讀江蘇漣水中等專業學校服裝設計專業，花了兩年自學高等數學，在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中名列第12名，她也是唯一闖進全球30名的女性選手。（微博＠新聞晨報）

繼6月27日漣水縣教育體育局就涉姜萍問題進行答覆，以及北大北京國際數學研究中心教授袁新意的「姜萍事件的疑點分析」一文引發關注後，許多網民到漣水縣人民政府官網「領導信箱」欄新增了多條與姜萍相關的諮詢。

其中一條內容中提到「當前社會對姜萍參加阿里巴巴全球數學競賽取得預賽12名的成績普遍存疑」，並希望漣水當地教育部門對「姜萍的成績是否是其老師借用姜萍註冊的帳號進行刷分的結果」等情況展開調查。漣水縣人民政府官網則回覆，「目前正在調查辦理，後續我們將及時告知辦理情況。」

漣水縣人民政府官網出現很多質疑。（澎湃新聞）

此前的6月27日，袁新意在「姜萍事件的疑點分析」一文中進行了「作弊的可能性分析」，其中一種可能是，姜萍的數學老師以姜萍的身份註冊另一個參賽帳號，用兩個帳號參賽，以便在決賽中有兩次機會讀題並答題，以提升決賽成績。

袁新意寫到，「如果姜萍有真才實學，而她想要證明自己的清白，那是非常容易的事情，因為數學的會與不會是非常容易判定的」，姜萍只需要在網上直播講解自己初賽的題目是怎麽做的，或找3-4個知名的數學教授組織一個正式的數學面試，就可以證明她的清白和實力。

其他選手全來自北大清華劍橋等名校 點圖了解更多：

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不過針對網絡上的質疑，亦有許多網民批評「為什麼只懷疑姜萍一人，就因為她是專校學生又是女生嗎？」、「不反對質疑但反對莫須有的質疑」、「官方除了調查中專生的數學競賽沒有別的事情做嗎？」