珠海航展令美軍恐慌？特朗普再主白宮之際　中國新一批大殺器亮相

本文獲《聯合早報》授權轉載。作者為于澤遠。



在外界關注特朗普第二個任期將如何與中國博弈之際，中國通過展示一大批高科技武器亮明了自己的態度。

就在美國當選總統特朗普即將二進白宮、中美關係或將迎來新的動盪之際，中國一批新的「大殺器」在即將開幕的珠海航展亮相，讓外界對中國軍事實力的迅速增長有了新的認識。

兩年一次的珠海航展，歷來是外界了解中國軍事科技進展的重要窗口。在國際環境很不太平的當下，中國更有意通過今年的珠海航展展示肌肉，震懾以美國為主要目標的各方潛在對手。

儘管中國軍迷期盼的新一代隱身戰略轟炸機「轟-20」不大可能在今年露面，但已在珠海現身的五代隱身戰機、導彈、無人作戰平台以及高功率微波武器等高科技裝備，仍讓軍迷大呼「過癮」。

官媒發布殲-35A的高清大圖。（央廣網）

這次珠海航展彙聚了全球五款五代隱身戰機中的三款，分別是中國的殲-20、殲-35和俄羅斯的蘇-57。其中，首次公開亮相的殲-35，是中國對標美國F-35隱身戰機的第二款五代隱身戰機。

殲-35的前身是2012年就亮相的FC-31「鶻鷹」，12年後才終於列裝中國空軍。一些中國軍事學者認為，殲-35在動力、隱身性能、雷達探測距離以及導彈射程等方面都優於F-35。

F-35使用單發發動機，推力達到了19噸，已經十分優異；而殲-35使用兩台中國國產渦扇-19發動機，每台的推力為10.5噸，兩台發動機的總推力超過了F-35。雙發意味著殲-35具有更強的動力、更靈活的機動性及穩定性。

隱身性能方面，據說殲-35的雷達截面積只有0.01平方米，而F-35的雷達反射面積是在0.1平方米，雙方差了一個數量級。不過也有學者指出，這一數據並沒有可信的來源。

雷達方面，殲-35裝備了先進的氮化鎵有源相控雷達，最大探測距離超過200公里，優於F-35現裝雷達的160公里。殲-35A裝備PL（霹靂）-15空空導彈，射程最遠可達200公里，超過了美國現役的AIM-120最新型號160公里的射程。

當然，已經服役12年的F-35，在作戰軟件和作戰經驗上肯定比殲-35更優。而且，F-35訂單已接近1000架，殲-35剛列裝中國空軍，要在產量和作戰經驗上趕上F-35，還有很長的路要走。

另一個明星武器、中國新一代紅旗-19地空導彈系統，主要用於對彈道導彈類目標實施區域攔截，具有作戰保護區覆蓋範圍大、突防對抗能力強等特點，不但具備攔截各類常規慣性彈頭的能力，還具備攔截超高聲速滑翔彈頭能力。中國軍事學者認為，紅旗-19能夠攔截超高聲速滑翔彈頭，屬於全球獨創技術。

「九天」無人機。（央視軍事）

「九天」無人機。（央視軍事）

更讓中國軍迷津津樂道的「九天」察打一體無人機，也在珠海航展上亮相。官方數據稱該機的最大起飛重量達到了10噸，最大載荷達到6噸，是中國目前公開展出的最大、最重的一款察打一體無人機。

「九天」無人機兩側的機翼下方共有八個掛點，其中內側的四個掛點能夠搭載大型反艦和對地攻擊巡航導彈。這類彈藥的重量在800公斤以上，以前只能由有人戰鬥機、攻擊機和轟炸機攜帶，現在能由「九天」無人機攜帶，是世界無人機發展史上一個突破。

「九天」無人機的機身中段還擁有一個巨大的任務艙，側面印刷著「異構蜂巢任務艙」的中英文字樣，意味著「九天」無人機很有可能是一款無人機母機，能夠攜帶和發射大量的小型無人機和遊蕩彈藥。美國曾設想利用P-8反潛巡邏機作為小型無人機和遊蕩彈藥的發射裝置，但這個設想至今未能實現。中國軍事學者認為，「九天」是比殲-35還要厲害的角色。

航空專家王亞男發文說，未來解放軍能夠利用「九天」無人機，將台島東部的菲律賓海變成一個「無人地獄」，作戰範圍甚至能夠覆蓋關島。「美軍不是要依託第一島鏈攻擊解放軍嗎？我們的遊蕩彈藥管夠，一天24小時在美軍頭上飛。美軍吹過的牛，一下子變成反制自身的枷鎖，這讓美軍情何以堪？」

中國高功率微波武器裝備也在珠海航展上亮相。軍事學者孟彥發文稱，這款高功率微波武器能在瞬間發射寬廣的電磁脈衝，覆蓋範圍之廣讓幾百架無人機同時「趴窩」。不需要單獨擊落每一架無人機，大大提升了攔截效率。尤其在無人機日益成為常態威脅的情況下，這種武器展現出不可替代的戰略價值。因此這款武器其實比紅旗-19還亮眼，讓美軍意識到落後中國了。

本屆珠海航展尚未開幕，已吊足了各方的胃口。在外界關注特朗普第二個任期將如何與中國博弈之際，中國通過展示一大批高科技武器亮明了自己的態度。實際上，珠海航展展示的新裝備並不是中國軍事威懾的全部，比如像新型洲際戰略導彈、戰略核潛艇等威力更大的殺器，並不都會在航展上露面。

通過珠海航展，中國一方面要展示軍事科技實力，另一方面也要吸引更多國外買家，為中國軍工發展籌集更多資金，提升自身的國際影響力。