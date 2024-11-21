「天價香蕉」4811萬成交　買家Tron創辦人孫宇晨稱將親自品嚐

國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）11月20日拍出意大利著名藝術家Maurizio Cattelan的作品《Comedian》——即一根由灰色膠紙貼在牆上的香蕉。內地加密貨幣投資者、Tron創辦人孫宇晨（Justin Sun）通過電話斥資620萬美元（約4811萬港元）投得，他指成功投得這件藝術品具有意義，還將親自品嚐這一「天價香蕉」作為獨特藝術體驗的一部分，並以此作為致敬。



「天價香蕉」除了本身就是藝術品外，孫宇晨指該作品還是「連結藝術、meme（模因）和加密貨幣社群的文化現象」，並將效仿前二位吃下香蕉的觀眾，親自品嚐味道。據報，買家將會獲得一卷膠帶、一根香蕉、真品證書以及如何在香蕉腐壞時進行更換的說明書；而香蕉可以隨時更換。

2019年12月7日，美國佛羅里達州，圖為一名觀眾與藝術品《Comedian》合影。（Reuters）

蘇富比之前估計，《Comedian》可能會以100萬至150萬美元（780萬至1162萬港元）的價格成交，參與者通過現場、電話和線上方式競價，未料這件作品由起拍的80萬美元，經過約五分鐘的激烈競拍後，已升至520萬美元。加上手續費與佣金等，最終孫宇晨擊敗另外6名競投者以620萬美元投得。

2019年，Cattelan自美國邁阿密當地雜貨店購入香蕉，隨後用防水膠紙貼在牆上，引發了外界對一根香蕉是否也能成為藝術品的爭議。不過，Cattelan對巡展流程亦有要求，展覽方須每隔三日換上「新蕉」。

孫宇晨11月20日通過電話斥620萬美元（約4825萬港元）拍得意大利藝術家Maurizio Cattelan作品《Comedian》後，在社交平台上傳與這作品合影的照片。（X@sunyuchentron）

孫宇晨今次投得的天價香蕉，此前兩個版本均在展出期間均被人吃掉。2023年4月27日，韓國首爾一名大學生Noh Huyn-soo就對巡展至當地的《Comedian》「下口」，他當時辯稱因未食早餐感到肚餓；美國行為藝術家David Datuna則在該作品於2019年在邁阿密巴塞爾藝術展（Art Basel）展出時，將香蕉從牆上拔了下來並吃掉。

二人皆聲稱其行為本身也是藝術表現，後來在館方獲得藝術家的同意後，替換成新鮮的香蕉，才讓事件成功落幕。