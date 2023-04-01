曾代表格林納達常駐WTO　TRON創辦人孫宇晨曝外交官身份已遭撤回

中國企業家，波場TRON、陪我APP創始人孫宇晨（Justin Sun）是區塊鏈概念在中國最早期佈道者之一，曾榮獲福布斯中國30位30歲以下創業者、CNTV中國網際網路年度新銳人物等，更曾因鬧出與巴菲特的午餐風波而聞名。近日，因格林納達外交官的身份被撤回，令本是話題人物的他再受到關注。



據了解，孫宇晨持有格林納達國籍，2021年12月17日，格林納達政府正式委任孫為常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，並授權其在任期內代表該國出席世貿組織會議，代表該國向WTO推動區塊鏈產業和數位經濟的發展。在任期間，孫曾在去年3月與美國駐新加坡大使Jonathan Eric Kaplan就新加坡氣候及區塊鏈技術等話題進行深入交流，並期待把去中心化技術帶入東加勒比國家組織（OECS）。

然而據格林納達廣播網近期報道，早在去年6月該國選舉後的某個時候，孫宇晨就被剝奪了大使身份，原因是當時授予孫職位的新國民黨被全國民主大會罷免。內媒《藍鯨財經》報道，格林納達常駐WTO的孫宇晨關聯賬號，自去年6月13日後就再無更新。

目前，孫宇晨尚無就此問題進行回應。

而就在上周，美國證券交易委員會（SEC）發布新聞稿稱，已對孫宇晨、Tron基金會、BitTorrent基金會和BitTorrent（現稱為Rainberry）提起訴訟，指控其出售tronix（TRX）和 BitTorrent（BTT）代幣，且這些代幣屬於未註冊的加密資產證券。孫宇晨更被控告涉嫌欺詐性操縱TRX的二級市場。孫之後在社交平台上回應，稱SEC缺乏根據。

公開資料顯示，孫宇晨出生於青海省西寧市，畢業於北京大學、美國賓夕法尼亞大學，為波場TRON、陪我APP創始人，曾在2014年擔任Ripple Labs大中華區首席代表。他曾於2011年成為第26期時代華納亞洲周刊封面人物；2015年榮獲福布斯中國30位30歲以下創業者，同年晉身CNTV中國網際網路年度新銳人物。

孫宇晨是區塊鏈概念在中國最早期佈道者之一。（資料圖片）

2017年3月，他還正式出版圖書《這世界既殘酷也溫柔》，也是唯一榮登2017年作家富豪榜的企業家。他並在2018年中國90後作家排行榜中位列第29名。

公職方面，他曾任2016年政協第十四屆廣州市番禺區委員，當時他倡議網紅經濟進校園而引起關注。

值得一提的是，2019年6月4日凌晨，孫宇晨宣布以破紀錄的456.8萬美元（約3586萬港元）成功拍下巴菲特20周年慈善午宴。可在同年7月，他突然宣佈因患上突發腎結石而需取消與巴菲特的午宴，引起關注。

孫宇晨與巴菲特的午餐風波曾引起關注。（網易）

最終在2020年1月23日，孫宇晨在Twitter上發布照片，顯示他和一批加密貨幣項目的同伴，在美國一個私人鄉村俱樂部與巴菲特共進持續逾3小時的晚餐，並就比特幣、Tesla等話題交流。據指，晚餐費用由巴菲特支付，花費約515.05美元（約4043港元）。

據了解，孫宇晨席間贈送了巴菲特一個帶有加密貨幣的手機，並聲稱巴菲特已擁有加密貨幣。可在2020年2月24日，巴菲特接受美國CNBC採訪回應與孫宇晨用餐時表示，加密貨幣毫無價值，他並沒有因為晚餐互相改變對加密貨幣的看法。