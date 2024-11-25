蘋果CEO庫克現身北京鏈博會　稱沒中國就沒有現在的蘋果

據官媒央視新媒體「玉淵譚天」消息，今日（11月25日）上午，第二屆中國國際供應鏈促進博覽會在北京舉行。美國蘋果公司行政總裁庫克再度來華，並首次現身鏈博會。他對記者表示，沒中國就沒有現在的蘋果。



蘋果CEO庫克現身北京鏈博會。（影片截圖）

蘋果CEO庫克現身北京鏈博會。（影片截圖）

據介紹，11月25日上午，中國貿促會主辦的第二屆中國國際供應鏈促進博覽會在北京舉行。美國蘋果公司行政總裁庫克也到了鏈博會現場，這是他今年內第3次來華。

記者提問，如何看待蘋果在中國的合作夥伴。庫克表示，沒有中國的合作夥伴們，蘋果就無法取得今天的成就。

蘋果CEO庫克現身北京鏈博會。（影片截圖）

蘋果CEO庫克現身北京鏈博會。（影片截圖）

據介紹，博覽會現場蘋果公司展覽牌上信息顯示，Apple的200家主要供應商中，有超過80%在中國生產。