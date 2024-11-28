中國前體操冠軍變性感網紅熱舞　退役運動員的生活再獲關注

中國「90後」體操前世界冠軍、有「平衡木公主」之稱的吳柳芳，退役10年轉型成性感網紅，引來其奧運冠軍師妹管晨辰公開質疑師姐在短視頻平台靠衣著暴露、行為挑逗「擦邊」吸引眼球，影響體操界形象。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



前國家隊體操冠軍吳柳芳，在抖音拍片跳艷舞。（微博圖片）

兩人互懟爭吵登上微博熱搜榜，吳柳芳兩天漲粉200多萬，從小網紅一躍成為大網紅，但同時也站上風口浪尖。

不少網民先是認為吳柳芳的擦邊行為，有損中國國家隊運動員的形象；部分輿論也質疑吳柳芳和管晨辰的口水戰，可能是故意策劃的宣傳花招，目的就是為了賺取流量。

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在把運動員身份平民化和神聖化的拉扯中，吳柳芳先是敗下陣來，上星期六（11月23日）直播向網民道歉。

不過輿論本周開始出現翻轉，一些網民對吳柳芳有沒有擦邊的權利開展大量討論，也有更多人把目光投向關注國家隊運動員的人生下半場。

體操師姐妹掀罵戰

據《南方都市報》、澎湃新聞等報導，吳柳芳是在今年3月踏入視頻平臺開始直播，近期更發佈多條性感熱舞視頻，招致管晨辰不滿。

這名奧運體操冠軍上星期五（22日）一早在吳柳芳的一條抖音視頻下方評論區開出第一槍：「前輩姐姐，你要擦就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了，你的正能量體操好像不需要。」

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吳管倆人算是師姐妹。吳柳芳生於1994年，是中國女子體操隊前隊員，曾多次獲得體操世界盃平衡木、高低杠等冠軍，2013年因傷退役，之後淡出公眾視野多年。2022年退役的管晨辰也是中國女子體操隊前隊員，曾在東京奧運會平衡木比賽中獲得金牌，還因比賽中的「袋鼠搖手」動作被中國民眾熟知。

這場體操師姐妹的罵戰，引來網民高度關注並快速沖上熱搜，吳柳芳上星期六上午粉絲數還不到10萬，在之後的兩天裡攀升至超過250萬。有輿論形容這是「冠軍10年無人問，一朝熱舞天下知」。

網民對吳柳芳的轉型看法不一。最初有更多人認為，吳柳芳播出內容多數是她身著黑絲、低胸禮服、短裙等火辣性感服裝跳舞，確有擦邊之嫌。

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有網民則指出，吳柳芳在視頻平臺上的認證資料寫著「中國體操運動員」，帳號裡也有穿著國家隊隊服照片，與性感視頻放在一起，確實給中國體操運動抹了黑。

面對負面輿論排山倒海而來，吳柳芳上星期六晚在視頻平臺直播中向網民鞠躬致歉，表示跟師妹拌嘴耽擱大家的時間，佔用了公共資源。

在直播中，吳柳芳也透露父母知道她的工作內容，還對此非常支援。她表示，自己只是希望通過肢體語言為大家帶來歡樂。

到星期天（24日）晚，吳柳芳發佈穿著長袖長褲熱舞的影片，但抖音帳號已被平臺設置禁止關注，理由是違反社區規定。

吳柳芳Po出多條跳舞片。（微博圖片）

目前吳柳芳也刪除了大量跳舞視頻，從原來的57條，剩下七條穿著嚴實的視頻。原定每天兩次直播也已暫停。

罵戰可能是策劃吸引流量？

因外型靚麗，吳柳芳過去曾獲得不少廣告代言。據藍鯨新聞報導，今年4月開始，吳柳芳以「56學姐」的身份現身抖音。

56學姐帳號首頁顯示，其所屬MCN（Multi-Channel Network，俗稱網紅經紀人公司）是大海星辰，創始人和老闆之一是知名網紅童錦程。憑藉街頭搭訕美女、搞擦邊等，童錦程在網上素有「渣男祖師爺」之稱。

在與吳柳芳開罵不到半月前，管晨辰11月17日在出席一場活動時，曾與童錦程同框互動，兩人還互加聯繫方式。罵戰引發輿情後，大海星辰上星期天還在官方帳號發視頻恭喜吳柳芳粉絲破百萬。

有輿論因此質疑吳柳芳、管晨辰都與童錦程有關聯，兩人開罵可能是策劃吸引流量。

《重慶日報》旗下的上游新聞25日引述管晨辰否認故意炒作說：「與任何人和機構無關，是我個人行為，就是看不慣她（吳柳芳）的行為。」

管晨辰認為，吳柳芳的行為價值導向有問題，會讓人覺得加入國家體操隊沒有出路。她還表示，以後遇到類似事情還是會站出來說，「只不過會委婉點」。

吳柳芳師妹管晨辰，當年身材嬌小纖瘦。（Getty Images）

管晨辰近況曝光：

不過，管晨辰也被網民挖出跳性感舞蹈的片段，譏諷她一樣跳過擦邊舞。

管晨辰也被網民挖出跳性感舞蹈的片段，譏諷她一樣跳過擦邊舞。（微博）

吳柳芳是否有錯無直截了當答案

本周以來，輿論開始更多轉向同情吳柳芳，甚至為她的抖音帳號被禁止關注抱不平，質問：「她犯了什麼錯？」「她跳舞衣服的布料比體操比賽服更多，有什麼問題？」

有不少網民也認為，吳柳芳已退役超過10年，只要沒有違法違規，想做什麼工作本來就是她的自由。

事實上，吳柳芳是否有錯並無直截了當的答案，就連官方本周給出的回應也顯示出這一點。

中國國家體育總局下轄的體操運動管理中心，星期一表示已關注到擦邊風波，並稱由於吳柳芳是退役運動員，「領導也還在研究怎麼去處理和解決」。

體操運動管理中心也稱，退役運動員的管理問題「不好回復」，對在役運動員都會有統一管理，但退役運動員一般有各自的單位，主要是由單位管。

中國媒體呼籲對體育人生下半場多點寬容

《成都商報》旗下的紅星新聞上星期天發評論，指吳柳芳選擇最適配自己且回報率更高的職業，去過上更加理想的生活，是人之常情。評論並呼籲中國社會對體育人生的下半場給予多點寬容。

吳柳芳並非首個退役後、因負面消息受到輿論關注的中國前體操選手。

中國前體操男選手張尚武因腳跟肌腱受傷，運動生涯2005年告終，之後曾淪落街頭賣藝、乞討維生，甚至因貧困偷竊被關近四年。

中國前體操男選手張尚武曾淪落街頭賣藝、乞討維生。（網絡圖片）

同一時期，奧運女子柔道冠軍高鳳蓮要拍賣金牌換取生活費，前全國女子舉重冠軍鄒春蘭在澡堂當搓澡工，也曾引發輿論關注中國退役運動員的坎坷生活。

財經自媒體「首席商業評論」星期二發文，分析退役體操冠軍的出路。頂尖運動員且頗有名氣者，退役後基本上會有更多元的發展，如踏入演藝圈，甚至創業當老闆。

多數沒出名的體操冠軍，退役後則選擇成為教練，國家隊教練月薪在9000元（人民幣，下同）到1萬5000元之間。也有人進入體制內當老師，基礎年薪能達到10萬元以上。

文章指出，吳柳芳退役後就被保送到北京體育大學的運動訓練專業，畢業後當了體操教練並繼續代言，儘管收入不算高，但也不用為基本生存發愁。文章猜測，吳柳芳轉型擦邊網紅可能還是想賺更多錢。

自媒體「青年橫財發展會」星期三發文分析，作為小眾專案的體操，商業化幾乎為零影響運動員收入。體操選手自小開始選拔，靠財政撥款養活，每天玩命訓練導致脫離社會生活，也因未經歷九年義務教育而存在文化短板，沒取得成績退役後很難養活自己。

吳柳芳事件之所以引發中國社會熱議，主要癥結還在於她退役後另闢蹊徑，當性感直播主的同時，又不斷強調中國國家隊前運動員的身份，希望以兩種噱頭疊加引流。

如果吳柳芳選擇切割原來的運動員光環，以素人身份重新轉戰新賽道，引來的爭議必然會小很多，破壞國家隊運動員形象的論調也會失去著力點。這樣也能讓她真正從社會形象上「退役」，更自然地完成身份轉換。

在不犯法的前提下，吳柳芳相信有權決定自己人生下半場的生活和工作，以及是否從事性感網紅主播工作，更何況她還得到了家人的支持。社會對個人的選擇予以尊重、包容和理解，也是進步的重要標誌之一。另一方面，如果希望少一些女性從事擦邊主播的工作，還須期待「流量為王」的扭曲現象得到改善。