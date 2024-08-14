助中國藝術體操創歷史奪金　宛若精靈的俄羅斯美女外教大有來頭

中國藝術體操在巴黎奧運團體項目中，憑藉近乎完美的發揮勇奪金牌，而這亦是中國隊在該項目收穫的首面奧運金牌。在這背後除了主教練孫丹的付出，來自俄羅斯、兼具實力與美貌的外教阿納斯塔西婭·布利茲紐克（BLIZNYUK Anastasia，又譯安娜塔西亞·布麗茨尤克）亦功不可沒，她還被網民形容是「宛若精靈的俄羅斯外教」。



網民形容她是「宛若精靈的俄羅斯外教」。（網上圖片）

阿納斯塔西婭1994年出生於烏克蘭。（網上圖片）

阿納斯塔西婭2009年入選俄羅斯藝術體操國家隊。（網上圖片）

她也是藝術體操領域首位作為運動員和教練都贏得過奧運金牌的傳奇人物。（網上圖片）

阿納斯塔西婭1994年出生於烏克蘭，2009年入選俄羅斯藝術體操國家隊，是2012年和2016年兩屆奧運藝術體操團體全能金牌得主，在東京奧運隨隊獲得銀牌。

值得一提的是，她也是藝術體操領域首位作為運動員和教練都贏得過奧運金牌的傳奇人物。

其後，俄羅斯被禁止參加大型國際賽事，阿納斯塔西婭於2022年到中國執教，擔任藝術體操集體項目教練，也正是她的到來，讓中國藝術體操隊的實力有了明顯的提升。開始她打算在中國只待6個月，但是被運動員感動後，簽下了兩年的合約。

阿納斯塔西婭於2022年到中國執教。（網上圖片）

阿納斯塔西婭與俄羅斯總統普京。（網上圖片）

阿納斯塔西婭讓中國藝術體操隊的實力有了明顯的提升。（網上圖片）

她運動員生涯中，連續三屆獲得奧運獎牌。（網上圖片）

阿納斯塔西婭。（網上圖片）

來到中國後，阿納斯塔西婭盡力克服語言問題，只請了2周翻譯，就開始學習中文，並盡量使用中文和隊員們交流，「學習中文一開始非常困難，因為根據發音語調的不同，一個單詞可能有四種不同的含義。現在，我已經聽得懂、說得多、認識很多中文單詞了，女孩們都聽得懂我說的話。」

阿納斯塔西婭還在訓練中盡可能地親身示範，她說，「為了讓體操運動員信任我，我做了很多示範，我不只是口頭上說應該怎麽做。」

阿納斯塔西婭還表示，「當我自己還是一名運動員的時候，我希望有一個能與我產生共鳴的教練，所以我努力成為那個既是她們的朋友，又是教練、母親和姐姐的人。」

網民形容她好像精靈。（網上圖片）

阿納斯塔西婭說北京的食物沒有重慶好吃。（網上圖片）

在她看來，中國運動員勤奮、謙遜、感恩、尊師重教。（網上圖片）

阿納斯塔西婭在中國期間去了很多地方旅行。（網上圖片）

在她看來，中國運動員勤奮、謙遜、感恩、尊師重教，她非常喜歡自己的隊員，也很快愛上了在中國的生活。

阿納斯塔西婭在中國期間去了很多地方旅行，且非常喜歡吃辣，尤其愛吃火鍋，她還曾吐槽，「在北京，不知道為什麽，食物沒有重慶好吃。」

在今屆巴黎奧運，阿納斯塔西婭憑藉優雅美麗的外表被更多人熟知，當中一張滿臉欣慰地看着隊員們的照片更「圈粉」無數，不少網民都驚呼，「畫面好像精靈女王看着人類小姑娘。」