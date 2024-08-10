全紅嬋學霸拍檔！陳芋汐英文對答外媒　出身體操世家就讀上海名校

巴黎奧運跳水女子10米台決賽中，17歲小將全紅嬋蟬聯奧運冠軍，其隊友19歲的陳芋汐則以4.9分之差摘銀。雖然已是連續兩屆奧運屈居亞軍，但陳芋汐受訪時仍然表示，「這面金牌被中國代表團拿下了，被我的搭檔也是好隊友拿下了。我非常開心，祝賀她！」而被問及如何看待外界壓力時，陳芋汐難掩遺憾地哽咽令不少網民心疼。

陳芋汐出生於上海的體操世家，3歲時就已開始受訓，此外，她還是上海名校同濟大學的學生，多次比賽後以一口流利英文受訪，亦令網民十分驚訝。



巴黎奧運2024年8月6日舉行跳水女子10米台決賽，中國選手全紅嬋（右）奪得金牌，陳芋汐（左）摘得銀牌。（Reuters）

陳芋汐和全紅嬋相擁一幕令人動容。（Reuters）

陳芋汐（左）及全紅嬋（右）在女子雙人10米台贏得金牌。（路透社）

陳芋汐難掩遺憾地哽咽令不少網民心疼。（微博）

陳芋汐2005年出生於上海，小時候體質弱，父母讓她練體育增強體質。陳芋汐的父母都曾是體操運動員，一開始，父母並未打算讓陳芋汐走上專業體育之路，然而陳芋汐卻展露出了極強的運動天賦，起初練習體操的她，被上海跳水隊教練看中，之後改練跳水。

13歲時，陳芋汐入選上海跳水隊，經過幾個月的訓練就因表現出色入選國家隊。2019國際泳聯世錦賽中，首次參加世界大賽的陳芋汐獲得女子單人10米台冠軍。世錦賽一戰成名，陳芋汐被視作「跳水新星」，成為東京奧運周期的重點培養對象。有人問陳芋汐，「有沒有渴望過奧運會？」陳芋汐回答，「渴望，做夢都在想！」

東京奧運時，未滿16歲的陳芋汐搭檔張家齊，一舉獲得女子跳水雙人10米台冠軍。然而在女子單人10米台項目中，初出茅廬的14歲小將全紅嬋以絕對優勢打破世界紀錄奪冠，成績遠超陳芋汐。

陳芋汐2005年出生於上海。（網上圖片）

2019國際泳聯世錦賽中，首次參加世界大賽的陳芋汐獲得女子單人10米台冠軍。（網上圖片）

陳芋汐從小的夢想就是做奧運冠軍。（網上圖片）

東京奧運時，未滿16歲的陳芋汐搭檔張家齊，一舉獲得女子跳水雙人10米台冠軍。然而在女子單人10米台項目中，初出茅廬的14歲小將全紅嬋以絕對優勢打破世界紀錄奪冠，成績遠超陳芋汐。（微博）

賽後，陳芋汐在社交媒體發文指，「從小的夢想在這一刻實現，雖然沒有拿到兩枚金牌，但人生總有不完美，努力做好自己，做好過程，不負韶華不留遺憾。」

值得一提的是，陳芋汐多次面對外媒訪問時，能以流行的英文對答，被網民認為是「非常優秀」。事實上，陳芋汐訓練時亦經常在休息時間主動學習，所以成績十分優秀。

今年1月，陳芋汐被保送上海同濟大學，根據2025年的QS世界大學排名和2024年的泰晤士高等教育世界大學排名，同濟大學分別位列中國第八和第十三。