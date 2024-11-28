董軍涉貪被查？國防部：純屬捏造　居心叵測

近日，英國《金融時報》引述美國知情人士報道指，中國國防部長董軍因涉貪被調查，不過中國外交部已回應是「捕風捉影」。周四（28日），國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校表示，英媒有關報道純屬捏造；又提到董軍11月21日在老撾萬象與日本防衛大臣中谷元舉行了坦率、建設性的會談。



吳謙表示，有關報道純屬捏造，造謠居心叵測，中方對這種污蔑行徑表示強烈不滿。

他又介紹，11月21日下午，董軍與中谷元舉行了坦率、建設性的會談。董軍對日方的不實指責進行了批駁，強調日方應恪守中日四個政治文件，真正將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識和戰略互惠關係落到實處，董部長還與中谷元就下一階段中日防務交流的安排交換了意見。

他又指，中日互為近鄰，兩國關係具有超越雙邊的重要意義。發展中日防務關係，關鍵還是要看大局、看長遠。希望日方與中方相向而行，把正雙邊關係方向，深化務實交流合作，共同維護中日關係大局與地區和平穩定。

公開資料顯示，現年63歲的董軍是山東煙台人，1978年考入大連艦艇學院，畢業後加入海軍，曾任東海艦隊副司令員、海軍副參謀長、南部戰區副司令員等職，2021年升任海軍司令員，同年晉升上將，2023年12月接替李尚福任防長。

圖為董軍2024年6月2日出席新加坡舉行的香格里拉對話。（X@IISS_org）

中國軍中持續進行反腐行動，甚至觸及卸任的2名軍委副主席郭伯雄、徐才厚。近一、兩年來，反腐行動再趨升高，火箭軍成為重點打擊對象，也導致前國防部長李尚福在任內落馬被查，而李尚福的前任魏鳳和也在卸任數年後被查。近日，英國《金融時報》引述美國知情人士報道指，董軍亦因涉貪被調查，若屬實即代表中國出現連續3任國防部長接連落馬的情況，十分罕見。

不過11月27日，中國外交部發言人毛寧已就消息表示，這「只是捕風捉影」。而董軍本人在11月22日亦有公開露面，當時他與老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫在萬象會面。

與此同時，吳謙在記者會上表示，中共中央軍委委員苗華涉嫌嚴重違紀，已被停職，等待調查。不過吳沒有提供更多針對苗華的指控的細節。這是中國軍隊全面打擊腐敗行動中最新落馬的高級官員。