美國上訴法院判Tiktok敗訴　維持「不賣就禁」法案

美國聯邦上訴法院12月6日判決TikTok在訴美國「不賣就禁」法違憲案中敗訴，這意味着母公司字節跳動（ByteDance）須在2025年1月19日之前出售TikTok，否則將面臨全國禁令。



路透社和美媒5日報道，上訴法院否認TikTok關於法案違憲的論點，認為它沒有違反憲法第一修正案規定下的言論自由權利。

上訴法院表示，該法律經過精心設計，僅用於應對外國勢力的控制，屬反制中國對美方造成國家安全威脅的一部份。

在這張攝於2023年1月25日的插圖中，可以透過碎裂的玻璃看見社交媒體平台TikTok的標誌。（Reuters）

美國司法部此前聲稱，Tikok倘續由中方擁有，將對美國構成嚴重威脅，因為它可以獲取大量美國人的個人數據，並聲稱中國可以秘密操縱美國民眾透過該平台消費的資訊。

TikTok和字節跳動則一直強調「不賣就禁」法侵犯了美國人民的言論自由，並將法案形容為「徹底背離美國倡導開放網路的傳統」。

圖為路透社攝於2024年3月20日的設計圖片，相中美國國旗被置於TikTok標誌前方。（Reuters）

報道稱，預計TikTok將對裁決提出上訴，最高可上訴至最高法院。