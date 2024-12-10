TikTok聘特朗普前白宮律師　擬向美國最高法院提上訴

短片分享應用程式TikTok及其母公司字節跳動（Bytedance）已聘請美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）首個總統任期時的白宮資深律師，準備就美國政府禁制TikTok法案向美國最高法院提出上訴。



路透社12月10日報道，法庭文件顯示，在特朗普首個總統任期擔任司法部副總檢察長的弗朗西斯科（Noel Francisco），將與他的律師事務所合伙人穆潘（Hashim Mooppan）共同代表TikTok。

在2017年至2020年，特朗普對六個以回教徒為主的國家公民實施入境禁令，弗朗西斯科為特朗普的這項措施進行了辯護。他曾在最高法院出庭超過20次。

特朗普明年1月20日上任後，司法部將重新由他掌控。特朗普曾表示，他不會容許TikTok被禁。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓君悅酒店與眾議院共和黨人會面時發表演說。（Reuters）

弗朗西斯科、穆潘及他們的律師事務所Jones Day尚未對報道置評，美國司法部和TikTok也未作出回應。

美國國會於今年4月通過針對TikTok的「不賣就禁」法案，並由總統拜登（Joe Biden）簽署成法。TikTok法案以「國家安全」為由，要求字節跳動必須在2025年1月19日前出售或剝離TikTok在美資產，否則TikTok將在全美範圍被禁止使用。

美國會議員指TikTok對美國國家安全構成威脅，稱中國政府可能迫使TikTok共享它在美國超過1.7億用戶的數據。

2020年10月6日，圖為一個3D列印的TikTok標誌出現在美國國旗前。（Reuters）

TikTok已多次否認受中國政府控制。

美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院三名法官6日裁決TikTok法案沒有違反美國憲法第一修正案，駁回字節跳動對推翻美國TikTok法案的請求。這意味着字節跳動必須在2025年1月19日之前，將TikTok在美國資產出售給一家非中國公司，否則TikTok將在美國被禁。

字節跳動9日請求哥倫比亞特區巡迴上訴法院暫緩Tiktok法案的執行，等待最高法院審議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

