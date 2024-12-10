TikTok入稟求暫緩執行「不賣就禁」　稱特朗普上台後或推翻禁令

TikTok及字節跳動12月9日向美國哥倫比亞特區訴法院提交緊急動議，要求暫緩「不賣就禁」法律執行，稱將尋求向聯邦最高法院上訴，又指總統當選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾表明會阻止這項禁令，因此相信新政府很可能暫停執行該法律，又或以其他方式減輕影響，應為新政府提供時間。



圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在賓州雷丁（Reading）出席造勢集會。（Reuters）

美國聯邦上訴法院12月6日裁定，TikTok指控「不賣就禁」法律違憲的案件敗訴，意味其母公司字節跳動（ByteDance）須在明年1月19日之前出售TikTok，否則面臨在美國遭全面禁制。

TikTok及字節跳動9日要求暫緩執行，請求上訴法院在12月16日前，就是否批出暫緩令作決定。不過，司法部促上訴法院迅速駁回請求。

兩間公司向法院表示，如果不獲頒暫緩令，在美國擁超過1.7億用戶的TikTok平台，將面臨在6週內關閉，使該公司的投資價值降低，並打擊依賴TikTok來推動銷售的企業。

2020年9月15日，TikTok 位於美國加州的總部。（Reuters）

兩間公司並指出，總統當選人特朗普已表明會阻止這項禁令，稱延遲「不賣就禁」法律實施，可為即將上任的新政府提供時間。此外，代表律師認為，聯邦最高法院受理上訴並撤銷「不賣就禁」的可能性很高，因此應暫停執行，為最高法院審議創造時間。

特朗普在首個總統任期，也曾試圖封殺TikTok未果。但在今屆總統大選期間，他改變態度，稱不會容許禁止TikTok。