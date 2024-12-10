陸開設空域保留區　台軍中將：企圖將「台海內水化」

大陸周一（9日）於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，台灣軍方周二（10日）表示，對岸企圖將「台海內水化」。



大陸周一於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。美國聯邦航空總署飛航公告系統顯示，上海及廣州飛航情報區發布飛航公告，劃設空域保留區，範圍從長江口到廣東省東部外海，均位於台灣海峽中線以西及之外。據台媒報道，7處空域保留區範圍從長江口到廣東省東部外海，北至上海市、南至汕頭市，均位於台灣海峽中線以西及之外，且該通告僅為預告「保留」，非立刻生效限制，保留區範圍內的M503航路仍有大量民航機。

對此，台國防部情次室次長謝日升中將分析，此次刻意避開國際航路，並在台海中線以西，且自上海一路向南至福建外海、達1000公里，某種程度震懾的對象不僅止於台灣。其不僅嘗試對台灣全面封控，也向外延伸兵力，企圖將「台海內水化」；值得關注是否會由訓轉演、由演轉戰，並對周邊區域國家的影響與衝擊。

謝日升又將第一島鏈、第二島鏈比喻為「牆」，稱中共想強調「台海內水化，台海議題由中共處理」，且海軍兵力在西太平洋、台灣周邊的態勢相當清楚，其頻次、數量均增加，若連結相關舉措，不僅嘗試對台灣全面封控，也向外延伸兵力，企圖達到「反介入/區域拒止」（A2/AD），但日前台軍並為提升戰備等級。

據台軍發布的解放軍機艦動態，統計自周一上午6時起至周二上午6時止，偵獲47架次共機（其中16架次越中線到西南空域）、共艦12艘及公務船9艘，持續在台海周邊活動。台方運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。