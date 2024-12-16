安徽曝代孕賣卵機構清華學歷要價90萬起　知情人稱老闆妹夫是公安

內媒《紅星新聞》報道，有志願者舉報合肥有機構涉非法代孕， 老闆曾稱可按學歷「定制」卵子，清華北大學歷要價90萬（人民幣，下同）以上。有知情人稱，老闆妹夫是當地公安，也入了100萬股份。



12月15日晚，調查組通報稱，目前已對涉案5名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。針對反映公職人員違紀違法線索正在核查。



地下別墅手術台。（@上官正義）

醫護和卵妹離開。（@上官正義）

內地志願者上官正義12月13日在微博發帖舉報稱，安徽代孕機構幕後老闆張某涉開展非法代孕活動，在合肥市肥東縣開設手術室進行取卵胚胎移植，同時以13萬價格售賣出生證明。

有知情人透露張某的妹夫是亳州市某局副支隊長，有參與且100萬股份，合肥實驗室選的這個地址就是他親妹夫親自去看過的，他妹夫還聲稱：「肥東有我的關係，實驗室就建在這裏。」

地下實驗室醫療器械。（@上官正義）

據都市現場報道，張某介紹，公司已經實現了生育的全產業鏈包辦服務，其中包括供卵志願者（俗稱「卵妹」）挑選，開設取卵移植的個人手術室、實驗室，組織專業醫生操刀，以及選定代孕媽媽產檢分娩的合作醫院，甚至包辦出生醫學證明等業務。

在合肥市肥東的別墅內手術室與張某合作的醫生，內部人告知是某醫院專業醫生，是45歲左右的女性，在張某公司從事取卵移植手術，月薪25萬。

現場畫面。（影片截圖）

疑似幕後老闆張某。（@上官正義）

疑似幕後老闆張某。（@上官正義）

根據內部此前的合同顯示，代孕一個孩子均在70萬以上；張某也表示，可以根據客戶要求篩選卵妹，985，211等高校的卵妹都可操作：「211卵妹起步就是20萬元，985的話可能要30萬元起，北大清華的話可能要更高了。像北大清華、中國科技大學的可能要90萬元起。」

​​12月15日晚，安徽省合肥亳州聯合調查組稱，目前已對涉案5名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。針對反映公職人員違紀違法線索正在核查，無論涉及到誰，一經查實將依法依紀依規嚴肅處理、絕不姑息。