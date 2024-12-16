不願同流合污！清華大學畢業生舉報上司貪腐　聞貪官落馬開心痛哭

今年7月一名清華大學畢業的公務員馬翔宇實名舉報江蘇蘇州工業園商務局局長祝歡等人涉貪，經有關單位調查後，祝歡遭留黨察看並撤職處分。



12月15日，通報多名官員被撤職降級並移送法辦。據了解，馬翔宇因為不願意同流合汙在職場受到打壓，但他選擇舉報長官，成功扳倒了貪官。



蘇州工業園傳群腐案件 清大畢業生實名舉報1年4個月仍調查未果

一名自稱是2018屆清華大學畢業生、蘇州工業園區商務局科員的男子馬翔宇，本月28日在網上實名舉報園區商務局長祝歡及其團夥涉及貪腐。（微博）

舉報者聞結果痛哭：如果公職人員只能在違法違規或者被排擠打壓中二選一，很悲哀

當事人馬翔宇稱，他是蘇州工業園區商務局科員，2018屆清華畢業生。他稱，「2021年6月起，我因為拒絕參與一起違規政府採購活動被邊緣化了。局長祝歡手裡有幹部考核權，我連續兩年被考核為基本稱職。2023年更被踢出單位微信工作群」。

知道官方通報結果後，馬翔宇忍不住痛哭，稱自己沒有對不起母校的校訓，「我有充分展現出清華人自強不息、厚德載物的典範」，他更表示，現在唯一的想法就是希望以這個案子為契機，至少蘇州的公職人員們往後都能選擇依法依規地履職，「如果公職人員只能在違法違規，或者被排擠打壓，這兩條路中選一條的話，這是很悲哀的。」

蘇州日報、新京報報導，蘇州市專項工作組15日表示，對蘇州工業園區商務局原黨組書記、局長祝歡等多名官員被舉報的有關問題，已查清並作出處理。

經查實，祝歡對商務局採購專案中存在的內定供應商、圍標串標等問題負有領導責任，在接受蘇州工業園區黨工委巡察時提供不實材料，在組織函詢時不如實說明問題，違反黨的紀律和中央八項規定精神。依相關規定，經市委批准，給予其留黨察看一年、撤職處分，從正處職降為正科級。

江蘇蘇州工業園商務局局長祝歡。（微博）

公開資料顯示，祝歡現年45歲，江蘇蘇州人，碩士研究生學歷，現任蘇州工業園區自貿區綜合協調局（園區商務局）黨組書記、局長。

核查中還發現，蘇州工業園區商務局服務貿易處原處長宋雲龍在該局採購項目中參與內定供應商，並涉嫌其他嚴重違紀違法問題，正在接受市紀委監委紀律審查和監察調查。

該局採購專案中未嚴格執行制度規定、失管失察的其他相關人員，以及前期處理有關反映問題過程中存在執行制度不嚴、工作質效不高、工作方式方法簡單等問題的單位和人員，均已分別被處理。