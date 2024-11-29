「清華仙氣女神」訪台爆紅　稱同校更多美女帥哥：歡迎台灣同胞來

馬英九基金會邀請陸生團赴台交流，28日下午行程走訪台北市孔廟，代表北京清華大學的奧運射擊金牌楊倩、大二生彭弋航接受媒體聯訪，兩人都大讚台灣人友好。



楊倩28日在孔廟受訪，首先被問吃到鳳梨酥了嗎？她說：「昨天到酒店後，房間裡面就有準備一盒鳳梨酥，跟我在大陸吃到的稍微有點不一樣，因為正常裡面可能只有鳳梨餡，昨天吃到的裡面還加了鹹蛋黃，覺得非常特別，也很好吃。」

清華大學日新書院漢語言文學專業2年級學生彭弋航因高顏值引發媒體關注（微博影片截圖）

清華大學日新書院漢語言文學專業2年級學生彭弋航因高顏值引發媒體關注（微博影片截圖）

清華大學日新書院漢語言文學專業2年級學生彭弋航因高顏值引發媒體關注（微博影片截圖）

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接著被問是否感受到台灣同學熱情？春暖花開？楊倩說：

北京天氣寒冷，來之前還下了雪，所以來到這邊覺得氣溫很舒適，有點類似春天的感覺。

楊倩表示，當天去政治大學，27日在中山女高，同學們都很熱情，她也跟同學聊了很多關於北京、清華的故事，非常期待台灣同學也能夠去參觀，北京、清華的秋天也是非常漂亮，她感覺台灣同學非常友好，也很熱情，也都有互加微信，感覺可以成為很好的朋友。

對於接下來的行程，楊倩說：「我特別想要去日月潭，因為以前只是在小學課本有出現，所以特別期待自己走到那裡參觀在地風光。」另外她也很期待逛夜市，香港、澳門同學已有跟她介紹很多台灣小吃。

代表北京清華大學的奧運射擊金牌楊倩（中天新聞網授權使用）

高顏值引發媒體關注的清華大學日新書院漢語言文學專業2年級學生彭弋航則受訪表示：「來台感覺非常好，一下飛機就體驗到台灣同胞的熱情、好客、友好，下午去了中山女高，有非常可愛的小妹妹們追著我們跑。」

感覺像是回到老家探親，家裡的妹妹們非常親切、興奮。

彭弋航表示：「今天參觀了林安泰古厝，她學到了林安泰古厝的閩南語，並看到了一些傳統文化，抓周、收涎，這是咱們中國人生命儀式非常重要的環節，林安泰古厝非常注重這個儀式，進行了傳承，不僅是文化、教育的平台，更是我們中華文化傳承非常重要的地方。」

彭弋航並表示：「今天參訪了政治大學，同學推薦了非常多的小吃，鳳梨酥、小籠包、麻糬等，與台灣同學相處感覺非常親切，大家有很多共同話題，我們也加了微信的好友，他們非常熱情，還說如果我們不方便點外賣，他們會幫我們點外賣。」

被問到接下來最期待的行程？彭弋航表示：「特別想去日月潭，因為小學二年級有一篇課文就是講日月潭，課文的描述是北邊像圓圓的太陽，南邊像彎彎的月亮，中間有一個小島，所以我就一直夢寐以求想去看一看，因為我當時學完了這課文就做夢夢到日月潭，我就一直想驗證夢境中的景象是否真實。」她強調：「非常非常喜歡台灣的氛圍、風景，非常宜人，包括今天下午參觀的圖書館，依山傍水，非常溫馨，在這裡生活也是很適宜居住的地方。」

媒體關注彭弋航個人訊息，她表示：

我就是一個普通的大學生，清華也有非常多美女帥哥，也歡迎台灣的同學、同胞們來清華大學、大陸實地考察一下，非常歡迎，清華大學有22個食堂，我都沒有吃完，非常歡迎大家陪我一起去品嘗。

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杭州交通警李語蔚因其執勤時用娃娃音勸導民眾爆紅，有「警界朴信惠」、「兔子警官」等稱號。（微博影片截圖）

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泰國曼谷國際萬國小姐（Miss Grand International）代表台灣的佳麗陳雨函（IG@yuhan.550）

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