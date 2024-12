美軍跑道恐被中國導彈癱瘓　美國智庫：駐日基地被攻擊或停擺兩周

美國華府智庫史汀生中心(Stimson Center)12月18日發布報告指出,中國導彈技術的現代化可能對美軍印太地區空軍基地構成前所未有的威脅,基地跑道及設施的癱瘓將嚴重限制美軍初期作戰能力。報告強調,解放軍的導彈攻擊可能在衝突初期癱瘓駐日、關島及其他太平洋基地的跑道數日甚至數周,這類威脅已被低估。



美國《防務新聞》(Defense News)報道,該份報告以《彈坑效應:中國對美國印太空軍基地的導彈威脅》(Cratering Effects: Chinese Missile Threats to US Air Bases in the Indo-Pacific)為題,指出位於第一島鏈的嘉手納及普天間基地等設施,因距離台灣海峽較近,面臨的導彈攻擊風險最高,可能因導彈攻擊停運近兩周,致使空中加油機及戰機無法正常執行任務。

美國空軍第17特戰中隊的五架MC-130J,在嘉手納基地滑行。(美國空軍資料圖片)

此外,隨著中國導彈射程及精準度的提升,關島及太平洋其他基地的運作也可能在戰爭初期被迫中斷至少四天。報告分析,即便美國增強愛國者導彈防禦系統,仍難以完全抵禦中國導彈攻擊。即使部署多套愛國者系統,跑道的失能問題仍將持續,影響戰機出動頻率。

為應對這一挑戰,報告建議美軍改變傳統作戰模式,將無人機及自主系統作為核心力量,優先構建空中封鎖能力,並加速相關技術的發展。同時,報告呼籲美軍需預置更多裝備與彈藥,以增強初期空戰的應變能力。