中國第六代戰機橫空出世　遙遙領先美國　對全世界帶來認知衝擊

本文轉載自微信公眾號「肖仲華開講」。



疑中國「六代戰機試飛」影片曝光。（微博）

不熟悉的事情不做，不懂的話題不談，也是做人的底線，所以不想談六代戰機的事情。有網友很會戴花帽，說就是只想聽我講一講。衝這花帽帶來的情緒價值，我就基於我的認知範疇來說說這件事最重大或最偉大的意義所在吧。

我的觀點基於這樣的基本事實：全球首款或者首兩款六代機，包括成飛和瀋飛兩款第六代戰機已經成功試飛，全球最先進的預警機KJ3000也成功試飛，還有全球最先進的兩棲攻擊艦076已經下水，這幾件事情的確震撼了全世界。尤其是六代戰機的面世，我們能看到這幾天內外網官方和非官方媒體鋪天蓋地的視頻以及表達的各種興奮或者沮喪，各種酸甜苦辣的解讀或者解析，就知道這已經鐵定是一個劃時代的重大事件了。既然是劃時代的重大事件，自然就有劃時代的重大意義。

2019年1月，空警-3000（飛揚軍事）

今天的世界，無論是經濟、科技還是軍事諸方面，中國都在用事實展示真實的實力。這本不需要粉，也不需要黑，事實就是事實，實力就是實力，但殘酷的現實是，這世界並不只有一個客觀的現實世界，還有一個認知裡的世界。真與假，是與非，更多時候並不是客觀現狀的體現，而是認知的體現。你眼中的世界是你認知的世界，而且通常是與客觀現實大相徑庭的認知世界。

認知決定理性成分，理性成分決定預期水平，預期水平決定未來走向。從這個角度講，認知其實就是世界之元，是你認知的世界之元。所以，我要講的劃時代意義既非軍事上的意義，亦非政治上的意義，而是認知上的重大意義。

六代機面世帶給全世界或全人類的，首先是對全世界和全人類的認知衝擊，巨大的認知衝擊。從這一時刻起，人類的認知將開始改變，就如同按下了人類認知革命與重塑的按鈕，從此將引發一系列認知上的懷疑，反思與糾正。美國和西方多年來編造的種種神話以及歪理邪說，面對這種殘酷的現實顯然要被狠狠地打臉，這無疑是對美國主導認知戰的一次毀滅性打擊。

01

西方一元論的幻滅

所謂西方一元論，指的是西方及其豢養的認知戰打手們多年來一直在宣揚的一元論世界觀。諸如上帝只有或只能有一個，那就是西方的上帝；價值觀只有或只能有一個，那就是西方的價值觀；優秀的文明只有或只能有一個，那就是西方文明；優秀的制度只有或只能有一個，那就是西方的民主制度。此外還有世界貨幣只有或只能有一個，那就是美元；政治強國、經濟強國、科技強國、軍事強國和文化強國都只有或只能有一個，那就是美國。如此等等。

此次中國六代機面世，之所以在外網炸開了鍋，美國人和西方人震驚了，有點難以接受，而那些美西方的代理人則表現得更受不了的樣子，為啥？

自西方大航海時代以來，這是人類第一次在軍事上打破了西方遙遙領先的歷史進程，首次出現了東方大國的軍事裝備開始領先於美國以及整個西方，而且是跨代際的遙遙領先。這意味著什麼？

大航海靠的是武力，自大航海之後的殖民時代靠的同樣是武力，今天美國的霸權靠的依然是武力。用拳頭講出的道理是「硬道理」，用武力闡釋的道理就是「宇宙真理」。幾百年來西方正是依託軍事力量的強大支撐起了他們的掠奪，通過對資源、人才、市場的掠奪支撐起他們的繁榮強大以及一切正確，並逐漸形成所謂的西方一元論思想體系。沒有堅船利炮的支撐，誰會相信他們的上帝，誰會相信他們的文化、制度甚至是種族的優越性呢？沒有第一軍事強國的地位，誰會甘願接受美元的霸權與剝削？

西方一元論最底層的邏輯是：種族、文化、制度以及信仰諸方面無可比擬的優勢決定了他們的國家最有科技創造力，最有經濟活力，於是就一定是政治、經濟、科技、文化和軍事上的必然強國。對美國來說，這不是之一而是唯一。

中國固然已經是全球第一大工業國，但中國沒有創新能力，只能跟著美國屁股後面學習和抄襲，這是他們一直在講的故事與邏輯。多年來，無論中國在科技和製造上取得怎樣的成就，他們一律指責是抄襲美國。基於美國在科技領域多年來一直領先全球的事實，面對這種指責我們通常無力辯解，因為我們能搞出來的，通常人家已經有了。落後一步也是落後，指責抄襲你就百口莫辯。

如今，六代戰機的橫空出世，擁有了你還沒有的東西，你還能說我是抄襲麼？

我們有了他們還沒有的東西其實不只是六代戰機，但六代戰機最具代表性和影響力，因為這打破了只有美國才能創新的神話，動搖了美國軍事領先和軍事霸權的根基，並能進一步動搖西方一元論的根基。

02

做PPT與做產品誰才是王者

儘管我們六代機的面世證明了我們的創新能力和製造能力，但這只是開始。我們要承認美國整體的科技實力依然領先於我們，尤其是基礎研究和理論創新。

過去這些年，在科技界和製造業領域，一直存在一個客觀的現象。美國人的理論創新出來了，但他們還沒有轉變為技術應用時，中國市場上已經有了成熟的產品。在所謂「中美國」的時代，人們把這種現象描述為美國擅長做理論研究，中國擅長做應用研究，或者美國擅長做發明，中國擅長做製造，或者美國擅長做PPT，中國擅長把PPT變成圖紙和產品加工。我們要承認這在過去很長一段時間內是基本事實。

但是，從特朗普上一任期開啟貿易戰和科技戰開始，這種情況就開始發生變化了。今天，無論是哪個領域，中國都已經開始了自己做理論研究，自己做PPT，自己做發明創造，然後自己製造的新征程。

最近幾年火起來的Ai技術，總有人說依然是美國遙遙領先。不可否認，神經網絡算法等概念的確是美國人最先提出來的。可現實是不同領域的應用有完全不同的神經網絡算法，這玩意怎麼抄啊？你總不能說，我做了個PPT，講了神經網絡算法這個概念，然後所有不同領域的神經網絡算法都是美國人搞出來的吧？

許多人總是把科學（science）和技術(technology)或者理與工兩個概念混為一談。科學主要指基礎理論研究，技術則是科學的應用研究和製造技術，這完全是兩碼事。科學無國界，技術有專利，這是事實也是常識。一個理論概念或範疇的提出，這是無國界的理論創新，而一項技術發明和應用則是有專利和國界保護的。為什麼人類現行的規則是通過專利保護技術設計與應用，而不保護理論研究的成果呢？

因為理論研究的成果只是PPT，是概念範疇與範式，與實際的製造和產品還有十萬八千里呢。今天的AI概念與理論固然是美國人提出來的，可實際的應用研究，中美兩國走的是完全不同的路徑。中國更側重於AI在工業製造領域的應用，比如此次六代機就有AI技術的應用，而美國更側重於文生視頻一類的信息生成。為什麼會是這樣子？

這與中美兩國目前的社會生態密切相關。美國人搞虛擬經濟，搞認知戰，玩的是虛和假，自然就注重文生視頻一類的應用。我早就說過，那玩意就是認知戰的工具，這兩年充斥網絡的各種造假視頻誘導輿論風向的現實已經證明了這一點。中國人要的是生產力和效率，自然就會注重工業製造領域的應用。

有些所謂AI從業者為什麼一直在拼命宣揚美國AI遙遙領先於中國？原因其實只有一個，他們所謂的AI從業經歷就是正在玩文生視頻之類的AI應用，至於AI的工業應用，他們還摸不著邊呢。

有人說已經面世的六代機樣貌也與美國PPT裡的樣子有些相像，這沒辦法，你還只是個PPT，是概念和構想，我們可是從圖紙設計到製造生產全完成了，你說到底誰才是真牛呢？是做PPT重要，還是圖紙設計與製造和產出更重要？

三歲小孩也能在紙上畫出一個飛碟來，你能說有一天我真的做出飛碟了，這要算三歲小孩的發明與創造麼？

認知，過去的許多認知，都需要反思與糾正。六代戰機在天空劃出的美麗弧線，應該就是時代的劃線。此前是美國主導人類認知的時代，此後將是人類回歸正常認知的時代，回歸尊重事實、常識的新時代。