中國六代戰機現身？神秘試飛影片引爆微博討論

中國近年在軍事武器領域屢有突破，微博26日流傳一段疑似新型六代戰機試飛的影片。該戰機外觀呈三角形，造型極具科幻感，旁邊伴飛的則是一架雙座版殲-20。該影片引發內地網民熱烈討論，被轉至臉書後也吸引台灣網民議論紛紛。



據微博影片顯示，一架從未曝光的疑似六代戰機在空中飛行，機翼為大型三角翼設計，並無傳統水平尾翼，科幻氣息濃厚。伴飛的雙座版殲-20則仍處於保密階段。

疑中國「六代戰機試飛」影片曝光。（微博）

有軍事迷分析，影片中的新型戰機機腹有兩條棱線，顯示內部空間寬敞，採用腹部進氣的設計，搭載三台引擎，適合遠距離突破防空圈執行轟炸任務後迅速撤退。

值得注意的是，四川省成都市與遼寧省瀋陽市均有網民拍下疑似該戰機的影片，但二地目擊的機翼設計略有不同。由於兩地皆為中國主要飛機製造基地，內地輿論推測可能是兩大飛機工業集團在同日進行測試，帶有內部競爭意味。

網民根據照片的外型進行分析。（微博）

對此，網民意見不一，有人表示：「三台引擎，確實開眼了！」、「機身厚度顯著超過殲-20，性能應該更強」、「中國戰機技術終於走在全球前列」。但亦有人質疑：「或許只是轟-20？」「目前五代機戰鬥力尚未全面形成，六代機的可能性不高」、「可能是為殲-20配備的無人僚機」。

此影片的真實性與相關細節仍待官方公布，然而其流傳已成為熱議焦點。