中國第六代戰機試飛傳聞掀中外熱議　俄專家：量產至少需5年

近日網上流傳據稱是中國第六代戰鬥機在成都首次試飛的影像和照片，伴飛的還有一架殲-20第五代戰鬥機。雖然官方尚未證實這是第六代戰機，但俄羅斯軍事專家卡申表示，中國或已試飛第六代戰鬥機原型機，這是中國軍事技術進步的重要標誌。



《俄通社》報道，俄羅斯高等經濟學院歐洲與國際綜合研究中心主任卡申指出，第六代戰鬥機相比第五代具有多項新特性，包括更高的隱身性、無人駕駛執行任務的能力，以及更先進的武器裝備與瞄準系統。西方國家概念設計中，第六代戰機通常採用無尾翼設計，進一步降低可見性。

疑中國「六代戰機試飛」影片曝光。（微博）

卡申認為，中國至少從2010年代中期起開始研發第六代戰鬥機，當時中國的第五代戰機殲-20已進入量產階段。殲-20於2018年正式服役中國空軍，是成都飛機工業公司於2011年首次試飛的成果。

關於此次流傳的影像，卡申認為，目前尚不清楚這架戰機是否真的是第六代系列的原型機，或是技術驗證機，但若真是第六代戰鬥機原型機，那麼中國就是全球首個成功將此類戰機送上天空的國家，總體上領先於其他國家。

卡申指出，即使在最有利條件下，中國第六代戰機投入大規模生產仍需5至6年，而完全具備作戰能力則需要更長時間。這意味著中國在未來數年內尚無法讓第六代戰機正式服役，但研發工作已在穩步推進。