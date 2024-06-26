中國第六代戰鬥機初見曙光？ 美軍事專家：再等20年

美國空軍用F-22隱形戰鬥機開啟了第五代戰鬥機的時代，20多年過去了，誰會率先開啟第六代戰鬥機的時代？美國《防務新聞》指出，中國在該領域已經取得了相當進展。



美媒《防務新聞》（Defense News）24日報道，儘管中國在所有國防事務上都以保密而著稱，但有跡象表明在第六代戰鬥機的研發領域，中國正在取得進展。報道指出，最明確的證據或許來自中國航空工業集團公司 2019 年 1 月在社交媒體上發布的消息。

中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所總設計師王海峰在一場探討6代戰機的專訪中透露，正準備研製一款會在2035 年準備好，以「保護海、空」的戰機。

中國航空工業集團（AVIC）宣傳片中出現的解放軍新一代戰機。（中國航空工業集團）

報道提及，當時王海峰談及諸如有人/無人協同、人工智能（AI）應用，以及提升隱形性能和全方位感測器等要素。而美國空軍作戰司令部（Air Combat Command）司令凱利（Mark Kelly）2022年指出，這些努力「正按部就班進行」。「整體來說，他們（對第6代戰機技術）的看法和我們的很像，」凱利說，「也就是大幅提升隱形性能，大大加速處理能力和感測力，加上在開放任務系統上能不斷改進，基本上就是能與時俱進。」

時至今日，知名中國軍事航空專家喬瑞克（Rick Joe）認為，6代戰機已立項，並指出，「自 2019 年以來，半官方指標的空間有增無減」。例如，航空工業描繪下一代通用戰機配置的插圖、學術論文，以及軍方和業界官員的聲明。此外，在成都飛機設計研究所2021 年 10 月的衛星圖像中，還出現了一款無尾戰機似的機身。

喬瑞克指出，可能是驗證機的縮小版已經飛行。由於缺乏官方名稱，他暫稱這架神秘的戰機為殲-XD（J-XD）。「儘管近幾十年來，差距已顯著縮小，但我完全可以預料到，殲-XD如發動機等子系統初期將不如美製品，而這只是因為在某些領域他們仍在追趕。」

喬瑞克指出，按照一般預料，6代戰機會包括空氣動力學設計和控制、射頻材料、飛行控制軟體、感測技術、數據鏈接和作戰管理系統、武器，以及協同作戰機或輔助無人機的搭檔整合。「我認為，他們在追求6代戰力上和其他國家大致不相上下。」

相對的，美國國防大學（National Defense University）中國航空航天研究所（CASI）所長馬偉寧（Brendan Mulvaney）卻沒那麼樂觀。「現在？不行。往後20年？絕對可以」，他說，「我們一次又一次地看到這種情況。我們正變得更善於不......低估中方在下定決心後的能力。」

馬偉寧認為，掌握噴射發動機技術一直是中國的罩門，但正有所改進。「歸根結柢，這只是科學。我告訴大家，物理學在柏林和北京運作的方式是一樣的。因此你要是投入足夠的時間和精力...你就能打造出優良的航空發動機，尤其是軍用方面。」

此外，馬偉寧說，中國將未來戰機描述為無人駕駛，但他認為，設計更可能是可選擇有人或無人駕駛，因為這取決於業界能多快開發出AI系統和其他必要技術。「你不必讓人坐在裡面，並可能讓它自主行動，或發揮忠實僚機的功能。」

儘管馬偉寧預測，中國可能要到「2030年代末，甚至 2040 年代初」，才能拿出有意義的設計。不過，喬瑞克卻認為，要是真如王海峰預測，中方6代戰機能在2035年發揮戰力，那首飛起碼需要提前5年，因此原型機大約需要在2028年準備就緒。而他有信心這可能達成。