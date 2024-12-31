雷軍千萬年薪挖AI天才　「95後」羅福莉憑什麼成焦點？

小米集團創始人雷軍曾說過，找人是創始人最重要的工作。為了在人工智能（AI）領域加緊布局，雷軍據傳親自挖人並重金聘用一名95後AI天才女子，此舉讓「羅福莉」這名字過去幾天在中國互聯網迅速傳開。



羅福莉是誰？據中國媒體報道，她出生在四川小城一個普通家庭，上大學前沒怎麼接觸過電腦，誤打誤撞進了北京師範大學電腦專業，因基礎太差，剛開始成績墊底。她靠著天賦和努力，很快躍升到前幾名，並保研進入北京大學計算語言學研究所。

2019年，還在北大讀研的羅福莉，在人工智能領域頂級國際會議ACL上發表八篇論文，其中兩篇一作，結果登上中國互聯網問答網站「知乎」熱搜。羅福莉當時在知乎回應說：「這次投稿ACL是我近一年的產出，所以我認為自己是付出了足夠的努力的，當然也可能也有運氣成分加持。」

內地「95後」AI「天才少女」羅福莉，被小米創辦人雷軍以人民幣千萬元高薪網羅至旗下。（微博）

北大碩士畢業後，羅福莉加入阿里達摩院機器智能實驗室，主導開發多語言預訓練模型VECO。 2022年，她加入幻方量化從事深度學習相關策略建模和演算法研究，後又到幻方量化旗下起步公司——深度求索公司（DeepSeek）擔任深度學習研究員，參與研發大模型DeepSeek-V2。

DeepSeek被稱為「AI界拼多多」，它以較低成本開發出能比擬ChatGPT的大語言模型受到業界關注，今年5月發布了DeepSeek-V2後打響中國大模型價格戰，促使位元組跳動、騰訊、百度和阿里巴巴等大廠跟進。

內地「95後」AI「天才少女」羅福莉，被小米創辦人雷軍以人民幣千萬元高薪網羅至旗下。（網絡照片）

小米在AI領域默默發力

在一些內地網民看來，雷軍重金挖角的消息有炒作之嫌，調侃雷軍果真為行銷大師。不過，平心而論，小米確實一直都在布局AI領域，之前看似低調，實際上一直都在默默發力。

2016年，小米成立AI實驗室並組建第一支視覺AI團隊，到2023年已經壯大到3000多人，逐步建立視覺、語音、聲學、知識圖譜、自然語言處理、機器學習和多模態等AI技術能力。

AI實驗室的大模型團隊自去年4月成立以來，已悄然壯大至1200餘人。

除了招募人才，小米據報正著手搭建自己的圖形處理器（GPU）萬卡集群，並在過去幾個月持續提升算力儲備，為大模型研發提供更充分的算力供給。

分析指出，雷軍認為小米在大模型領域發力太晚，於是親自出手把羅福莉挖來，她將供職於小米AI實驗室，領導大模型團隊。

2018年11月28日，小米在北京舉行AIoT開發者大會，主題是「AI賦能，萬物互聯」。（視覺中國）

對於小米這樣無論在手機還是造車上都講究性價比的公司而言，如何在燒錢的大模型業務中平衡成本與收益，無疑是雷軍考慮的核心問題。羅福莉會被雷軍看中，或許也是因為她擁有DeepSeek-V2的研發背景。

中國開發者女性佔少數

值得一提的是，羅福莉的性別與年齡也成為內地網民關注的焦點，她年近30歲還被外界貼上「少女」標籤引起爭議。有人對此感歎：「我很難理解，評論區的討論不是這個人厲害不厲害、雷軍挖對了挖錯了，而是能不能叫少女。」

不可否認的是，像羅福莉的女性開發者，在中國互聯網行業確實屬於少數群體。中國最大開發者技術社區CSDN今年3月發布的《2024中國開發者調查報告》顯示，男性開發者在不同年齡層都佔絕大多數，像31歲到40歲開發者中，男性便佔近九成。

撇開女性開發者的身份，羅福莉若真如網傳獲得千萬元人民幣年薪，足以令其他95後望塵莫及。換算下來，她的月薪至少有83萬元（人民幣，下同），可以說是遠遠超過絕大多數同行。

據上述調查報告，內地多數開發者的月收入介於8000元至1萬7000元之間，他們佔整體的36%。

話雖如此，月入高於1萬7000元的開發者比率，從去年的27.7%升至34%，這是因為對於崗位技能要求更高的AI行業，一定程度上推動了開發者收入的提升。

2023年，雷軍年度演講以「成長」為題。（網絡照片）

中國面對AI人才荒

隨著生成式AI的問世和迅猛發展，AI人才在中國大火之際，當地也正面對AI人才荒的難題。

麥肯錫公司此前發布的報告預計，2030年中國對熟練AI專業人員的需求將增至2022年的六倍，達到600萬，而人才缺口可能多達400萬。

脈脈高聘人才智庫本月中發布的《2024年度人才遷徙報告》顯示，新經濟行業人才供需比逐年上升，從2022年的1.29升至去年的2.00，今年前10個月再度攀升至2.06，意味著求職競爭進一步加劇。

不過在新經濟行業中，AI相關職位成為最稀缺的領域，人才供需比不足1.0，雲計算、深度學習等技術職位甚至低至0.27，呈現「一人難求」的局面。

據《21世紀經濟報道》不完全統計，AI相關崗位在互聯網、電商、智能硬體和遊戲等多個行業的頭部公司中顯著緊缺。以阿里巴巴為例，處於緊缺的前10崗位中，六個均為AI相關崗位；小紅書處於緊缺的前10崗位中，有九個與AI相關。

報道也指出，這種緊缺現象不僅體現AI技術在各行業的廣泛應用和重要性，也揭示AI技術人才的培養和供給尚未完全跟上行業需求的步伐。

眼見AI人才在中國如此稀缺，又面對其他科技大廠的競爭，小米會砸重金挖角，無可厚非。除了看中羅福莉，想必雷軍也正在想方設法吸引及留住更多AI人才，以繼續站穩AI賽道。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

