馬雲久違現身慶螞蟻集團20周年　談AI時代：將帶來超乎想像的改變

12月8日，支付寶和螞蟻集團二十周年活動現場，久未露面的馬雲於當日晚間也現身杭州螞蟻園區表示，「今天，我不是為螞蟻過去的20年而來，而是為了螞蟻未來的20年而來。」



馬雲在現場談及AI，以及自己對新科技、新趨勢的思考表示：「AI會改變一切，但這不代表，AI能決定一切。技術固然重要，但是未來真正決定勝負的，還是今天我們為這個即將到來的時代做些什麽真正有價值而又是與眾不同的事。」

馬雲說，每一個時代都給了每一代人不同的際遇和挑戰，但不是每一個人都能把握住這些際遇和挑戰。「20年前，互聯網剛剛到來的時候，我們這一代人很幸運，抓住了互聯網時代的機遇。從今天來看，未來20年的AI時代能帶來的改變會超出所有人的想像，因為AI會是一個更加偉大的時代。」

對於科技帶來的改變，馬雲稱，「我們未來能做的，依然應該是我們過去20年所堅持的那些，讓科技給每一個普通老百姓的生活帶去進步和改變。我們要讓AI賦能我們的情懷，我們也要讓情懷賦能我們的AI。」