小米大舉投資搶攻AI　雷軍千萬高薪挖角「95後」天才少女

小米創辦人雷軍再度展示其招攬頂尖AI人才的決心。內媒《證券時報》報道，雷軍親自出面挖角，以年薪人民幣千萬元的高薪，聘請「95後」AI「天才少女」羅福莉，領導小米AI大模型團隊。



根據公開資料，羅福莉畢業於北京師範大學電腦系，並在北京大學計算語言學所完成碩士學位。她於2019年在北大攻讀碩士期間，在人工智能領域的頂尖國際會議ACL上發表了八篇論文，登上《知乎》熱搜榜。對於這一成就，羅福莉在其知乎帳號上回應稱，「這次投稿ACL是我近一年的產出，所以我認為自己是付出了足夠的努力的，當然也可能也有運氣成分加持」。

碩士畢業後，羅福莉曾先後任職於阿里達摩院和幻方量化，專注於語言模型與深度學習研究。2022年，她加入DeepSeek擔任深度學習研究員，參與研發MoE大模型DeepSeek-V2。今年5月，她在《知乎》撰文表示，單論DeepSeek-V2模型的中文水平，是真實處在國內外閉源模型的第一梯隊，並強調該模型「1元/百萬輸入Tokens的價格，只有GPT4價格的1/100，性價比之王」。

2018年11月28日，小米在北京舉行AIoT開發者大會，主題是「AI賦能，萬物互聯」。（視覺中國）

羅福莉的加入，是小米在AI大模型領域全面發力的一環。今年4月，小米正式成立AI實驗室大模型團隊，並以開放態度探索AI相關的用戶場景。11月，小米進一步成立專門的AI平台部，由小米元老級技術工程師張鐸領導，後者曾被雷軍譽為「小米的大神」，外號「鐸神」。

2023年，雷軍年度演講以「成長」為題。（網絡照片）

小米集團總裁盧偉冰表示，小米在今年的研發投入預計達人民幣240億元，2025年將提升至300億元，未來五年的總投入超過1000億元，集中於AI、OS及晶片技術的研發。

雷軍過去曾在公開演講中提到，小米在AI大模型上的策略與其他公司不同，主打輕量化及本地部署。他強調，如何在成本與效益間找到平衡，是小米在大模型業務中的核心考量，而羅福莉的技術背景與其發展方向高度契合。