假劉德華真帶貨？內地電商「AI聲替換臉」直播亂象致名人不堪其擾

《央視新聞》今（23）日報道，部分電商利用AI技術深度偽造名人形象進行直播帶貨，構成違法行為，如有電商以「AI換臉」技術偽造名醫張文宏的臉部和聲音，進行蛋白棒直播帶貨，成功售出超過1200條產品；另有人模仿劉德華的聲音進行帶貨宣傳。專家強調，此類行為涉嫌違法，需引起重視。



AI假冒名人事件頻發

報道指出，今年以來，AI深度偽造技術引發多宗假冒名人事件。例如，網絡上流傳使用小米創辦人雷軍的臉部和聲音製作的惡搞影片，雷軍對此表達不滿，呼籲停止此類行為。他表示，「這的確讓我困擾，但我仍認為AI是一項很好的技術，也非常實用。」

報道列舉網上用AI製作、假冒名人欺騙網民的現象，雷軍事件並非個例。不久前，就有人利用AI技術，深度偽造了張文宏醫生的臉部和聲音進行直播帶貨。在這段影片中，被合成的人像反覆介紹一種產品，聲音也很像張文宏本人，商品中的蛋白棒產品已經售賣了1200多件。目前該帳號已經搜索不到。而張文宏醫生本人對有人利用AI模仿自己帶貨的行為也非常氣憤。

AI製出的張文宏醫生。（翻攝微博）

此外，也有人AI製作了劉德華的聲音為自己增加流量。該影片出現後，劉德華電影公司連續發布兩則聲明，提醒各方人士注意，避免落入偽造劉德華聲音的AI語音合成技術騙局。

專家：AI假冒帶貨屬違法

專家分析，AI模仿技術日益成熟，輕鬆複製名人的臉部和聲音，但未經授權假冒名人進行商業行為，不僅涉嫌違法，也可能觸犯消費者權益。一旦消費者因名人形象誤購產品，可依法要求退一賠三。

專家指出，AI模仿技術成熟，可輕鬆複製臉和聲音。（翻攝微博）

短影音平台需擔責

《央視新聞》指出，未經授權使用他人形象屬於違法行為，短影音平台需承擔主體責任，應防止AI假冒名人影片在平台上大範圍傳播，避免對消費者造成誤導。專家建議，相關平台應強化監管措施，保障名人肖像權和用戶權益。