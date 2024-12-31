2025年｜岑浩輝元旦賀詞圍繞習近平講話　承諾奮力實現政綱願景

澳門行政長官岑浩輝今日（31日）發表元旦賀詞，指2025年是第六屆政府的開局之年，並逐一回應國家主席習近平在澳門回歸廿五周年慶祝大會上的發言，強調要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，維護社會祥和穩定；以更大作為切實推動經濟適度多元發展；把依法治理和擔當作為結合起來，提升特區治理效能，打造高效、有為服務型政府；始終堅持以民為本，辦好民生實事，增進民生福祉；打造更高水平對外開放平台，更加積極主動融入和服務國家發展大局；以更新思維、更新方式、更大力度加快橫琴深合區建設。



他強調，會奮力實現其政綱提出法治澳門、活力澳門、文化澳門、幸福澳門的美好願景。



岑浩輝。（廖雁雄攝）

岑又指，特區政府將團結帶領全體市民，深入學習貫徹習近平主席系列重要講話精神和二十屆三中全會精神，更好發揮「一國兩制」制度優勢，以改革創新的精神主動作為，勇擔新使命，譜寫新篇章。

他又稱，飲其流者懷其源。深刻認識到「一國兩制」是澳門的最大優勢，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。根深才能葉茂，本固方可枝榮，「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯，必須牢固樹立「一國」意識，堅守「一國」原則，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣。

習近平在澳門回歸廿五周年慶祝大會上，發表對澳門的四點希望（新華社圖片）

岑浩輝的賀詞圍繞了國家主席習近平到澳門出席回歸廿五周年慶祝大會時，發表重要講話時，提出對澳門的四點希望：

第一，著力推動經濟適度多元發展。要結合自身優勢與資源禀賦，精準定位、聚焦重點，改善產業發展規劃，加強政策支持與資金投入力度，並著力培育具有國際競爭力的新產業。推動實現橫琴粵澳深度合作區同澳門經濟高度協同、規則深度銜接，各類要素跨境流動高效便捷；瞄準重點領域，推動特色產業發展形成規模，打造一批標誌性、有帶動效應的工程和項目。需要注意的是，中央政府決定開發橫琴，目的是促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活和就業。這個定位要把握好，不能發展一些與這個定位不一致的產業項目。要積極主動參與粵港澳大灣區建設，整合優質資源，深化協同發展。要統籌推廣教育、科技、人才一體化發展，大力引進各類人才，打造國際高端人才集聚高地。

第二，著力提升特別行政區治理效能。要把依法治理和擔當作為結合起來，適應經濟社會發展要求，完善各項體制機制和法律法規，深入推進公共行政改革，完善組織架構，革新管治理念，改進管治方式，強化宏觀統籌，建設高效率、有為的服務型政府，激發社會蘊藏的巨大活力和發展潛力。優化公共政策諮詢機制，提升決策科學化、民主化、法治化程度。健全政府和立法會協同立法機制。嚴格公正執法，完善司法制度，提升司法效率，堅定維護法治。推動公務人員管理制度改革，加強管治隊伍建設，完善廉政監督體系。

第三，著力打造更高水準對外開放平台。要立足「一中心、一平台、一基地」定位，健全在國家對外開放中更好發揮作用的機制，主動對接國家重大戰略，不斷提升國際競爭力。要進一步加大雙向開放力度，促進同葡語國家全方位互利合作，積極投身高質量共建「一帶一路」，擴大國際「朋友圈」，打造國家高水平對外開放重要的橋頭堡。持續優化營商環境，完善民商事等法律制度，培養及激發市場活力，吸引更多國際資源。運用好中西薈萃的文化優勢，促進國際人文交流，講好澳門故事、中國故事，打造中西文明交流互鑑的重要窗口。

第四，著力維護社會祥和穩定。當前澳門情勢整體穩定，但內外環境正在發生深刻變化。要居安思危、未雨綢繆，著力防範各種風險，堅定維護國家安全和澳門穩定。促進政府治理同社會調節、市民參與良性互動，引導規範社團發展，築牢基層治理根基。始終堅持以人民為中心，解決好廣大居民最關心最迫切最現實的問題，創造更多更好的發展機會，創造更公平的社會環境，不斷實現居民對美好生活的嚮往。