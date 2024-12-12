國產大飛機C919執飛航線接連「上新」　通航上海、廣州等10城

中國國產大飛機C919正在飛向更多城市。C919 運營商中國南方航空公司和中國東方航空公司近日宣布，將陸續增加多條由C919執飛的航線，這意味着該機型已開始廣泛服務於中國國內航班網絡，更多城市將出現C919的「身影」。



英國FlightGlobal網站12月10日報道，12月11日，中國南方航空C919飛機首飛廣州往返海口的「南航快線」航班。16日起，定期執飛海口往返廣州航線。南方航空表示，這是國產大飛機在海南的商業飛行「首秀」，也是南航使用國產大飛機執飛的第4條航線，海口將成為南航C919飛機繼廣州、上海虹橋、杭州、成都天府後執飛的第5個航點。

按照航班計劃，南航C919每周一、四、五、六、七執飛廣州至海口航線，每日兩個往返，具體航班時刻信息為：CZ6786/6777往返航班，11：30從廣州白雲國際機場起飛，13:05抵達海口美蘭國際機場；14:20從海口美蘭國際機場起飛，15:40抵達廣州白雲國際機場。CZ6778/6783航班，16:50從廣州白雲國際機場起飛，18:20抵達海口美蘭國際機場；19:35從海口美蘭國際機場起飛，20:55抵達廣州白雲國際機場。

中國南方航空C919客機。（北京日報）

南航C919飛機機艙佈局為三艙模式，即公務艙、明珠經濟艙和經濟艙，共有164個座位。

該報道提到，本月初（12月3日），東航C919新增了上海虹橋—重慶的航班，這也是繼上海、成都、北京、西安、廣州、太原之後，東航C919執飛航班的第7座城市。該航線C919每天一班往返，去程MU5435航班每天17：05從上海虹橋起飛，20：10到達重慶；回程MU5436航班21：30從重慶起飛，23：40到達上海虹橋。

12月4日，中國東航C919開啟「上海虹橋—武漢天河」新航線，標誌着C919正式執飛「漢滬快線」，武漢也成為繼上海、成都、北京等地後，東航C919商業通航的第8座城市。未來，東航C919將常態化執飛「上海虹橋—武漢天河」每天一班往返，去程MU5385航班09:20從上海虹橋國際機場起飛，11:20抵達武漢天河國際機場；返程MU5386航班12:30從武漢天河國際機場起飛，14:00抵達上海虹橋國際機場。

中國東方航空C919客機。（新華網）

此次東航上海—重慶、上海—武漢的航線航班選用的是全球首架具備全國產客艙局域網服務功能的C919客機，每個座椅都有「客艙局域網」提示標籤，能夠為旅客提供更加豐富靈活的機上娛樂體驗。

東航是目前C919機隊規模最大(已達9架)、商業通航航點最多的航空公司。東航C919飛機自2023年5月28日商業首航以來，到2024年11月21日，已累計執行商業航班超5500班、承運旅客超過75萬人次。

目前，中國國際航空C919飛機在北京首都—上海虹橋、北京首都—杭州、北京首都—成都雙流、北京首都—武漢四條航線上執飛。

除去上述三間航司重複的航點，目前國產大飛機C919累計通航城市已達到10座。

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