C919將執飛往返上海香港航班　首航票價曝光：單程經濟艙逾2300元

央視報道，中國東方航空計劃自2025年元旦開始，使用國產大飛機C919，執飛「上海虹橋—香港」往返航班，計劃每日往返一班。



據《香港01》記者26日（周四）下午2點半左右在東航官網搜尋，在首航當日，上海虹橋飛香港的單程經濟艙票價為2203元人民幣（約2344元港幣）。



據《香港01》記者26日（周四）下午2點半左右在東航官網搜尋，在首航當日，上海虹橋飛香港的單程經濟艙票價為2203元人民幣，公務/頭等艙票價為近5千元人民幣。（官網）

據《香港01》記者26日（周四）下午2點半左右在東航官網搜尋，在首航當日，即2025年1月1日，上海虹橋飛香港的單程經濟艙票價為2203元人民幣（約2344元港幣），公務/頭等艙票價為近4943元人民幣（約5260元港幣）。航班在上午8:15分起飛，航程為2小時35分。

香港飛上海虹橋方面，在首航當日，單程經濟艙票價為997元人民幣，公務/頭等艙票價為5503元人民幣。（官網）

至於香港飛上海虹橋方面，在首航當日，單程經濟艙票價為997元人民幣（約1060元港幣），公務/頭等艙票價為5503元人民幣（約5856元港幣）。航班在下午12:55分起飛，航程為2小時05分。

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央視報道指，C919將投入「滬港快線」定期商業航班運行，計劃每日往返一班，往返航班號分別為MU721（上海虹橋—香港）和MU722（香港—上海虹橋），有關航班已經進入系統開啟銷售，旅客能夠在東航自有銷售渠道和各大OTA平台上，看到C919所執飛滬港航班的機型信息並購票。

東航是C919的全球首發用戶，累計訂單達到105架，是目前C919機隊規模最大的航空公司，香港是東航C919定期執飛商業航班的第9座城市。

報道指，新年伊始首飛香港的C919，將以特別版「新皮膚」亮相，聯合中央廣播電視總台央視新聞全媒體活動，身披「閃耀中國紅」翱翔。

此後C919將投入「滬港快線」定期商業航班運行，計劃每日往返一班，往返航班號分別為MU721（上海虹橋—香港）和MU722（香港—上海虹橋），有關航班已經進入系統開啟銷售，旅客能夠在東航自有銷售渠道和各大OTA平台上，看到C919所執飛滬港航班的機型信息並購票。