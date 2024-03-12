統一後台灣還有沒有大選？ 王毅語帶玄機
今（2024）年兩會正式落幕，其中最為人矚目的環節之一，莫過於3月7日上午外長王毅的記者會。新加坡《聯合早報》記者提問對於台灣2024大選的看法，王毅的回答開宗明義即指出：「台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉，選舉結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，也改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢。」
這段話固然是透過王毅之口，北京再一次透露出統一台灣的決心與意志。然而仔細推敲，從中也可以看中北京對於統一後台灣政治制度安排的看法和想像。
2024台灣大選期間，不少人認為台海未來「攤牌」在即，換言之，亦即統一恐怕已近在眼前，因此流露出「2024會不會是台灣最後一次大選？」的困惑。再往前追溯，2020台灣大選時值香港「反修例」風波，許多綠營支持者拋出「今日不投票，明日沒票投」的耳語，試圖激起民眾對於「統一」的擔憂恐懼，深怕早已習慣的「民主選舉」被沒收。
事實上，不管是「2024台灣最後一次大選」，還是「今日不投票，沒日沒票投」，這些論述都隱含着一個想像的前提，那就是被中共統一後的台灣，領導人可能不再由台灣民眾一票一票選舉出來。不過，「大選」與「選舉」其實是兩個層次的認知，台灣社會對於統一後還能否投票的恐懼，把所有問題都混淆在一起，結果只是助長民粹情緒而已。
「大選」的概念，在台灣往往指的是「總統大選」，由台灣選民直選出領導人。北京究竟如何看待「大選」？王毅對記者的回應已經說得明白，對北京而言，台灣作為中國的一部分，「台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉」。
也就是說，北京從來都不排斥台灣的「選舉」，甚至是「大選」。差別只在於統一後的台灣還會不會有「總統大選」，因為這個問題涉及到統一後台灣法理地位的重新定性，有可能是「省」，也可能是「特別行政區」，那麼台灣地區領導人的「大選」，便可能改叫「省長大選」、「特首大選」。當然，更大膽地推測，統一後台灣地區的領導人還是可以叫做「總統」，那麼「總統大選」之名就可以沿用下來。
1981年時任全國人大常委會委員長的葉劍英，提出了俗稱「葉九條」的「有關和平統一台灣的九條方針政策」，其中便宣示台灣「作為特別行政區，享有特別自治權」，並表示「台灣社會、經濟制度、生活方式與同其他外國的經濟、文化關係不變」。
而2022年8月北京推出的第三份對台政策白皮書《台灣問題與新時代中國統一事業》，對於統一後台灣的政治制度安排也有專門的表述：「在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣可以作為特別行政區實行高度自治。台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重」。
平心而論，兩岸如果真走向統一之路，台灣還有沒有「選舉」？還有沒有「大選」？甚或是還有沒有「總統大選」？箇中關鍵其實在於台灣社會主體性的展現，能否提出真正的「台灣方案」，與北京進行談判。而統一之後，台灣能不能有效地落實「愛國者治台」，也是左右中央與台灣關係能否彼此信任，台灣地區能否「高度自治」的關鍵之一。
當前的台灣社會，對於「統一」和「談判」兩個不再是遙不可及的概念，依舊帶有相當程度的排斥和反彈，更不會有政治人物願意出頭引領更進一步的討論，只會把「拒統」當作是開展兩岸關係的政治前提。在此情況下，台灣社會對於日後還有沒有「選舉」或「大選」的問題，也只能停留在情緒層面的害怕與抗拒，無法開展更為理性且貼近事實的討論。不過，王毅在外長記者會的「語帶玄機」，台灣多少已能從中看到北京方面的態度了。