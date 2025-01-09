習近平再提「顛覆性錯誤」是什麼意思？

習近平十八大上台之初就發出警告，不解決腐敗問題可能亡黨亡國，經過十餘年疾風驟雨的反腐敗，警告沒變，反腐敗的高壓態勢也沒變。

在二十屆中央紀委四次全會召開前夕，新華社發表政論長文《「真正成為世界上最強大的一個政黨」——寫在二十屆中央紀委四次全會召開之際》，該文總結了2024年的反腐成績——中央紀委國家監委網站公開發布的落馬中管幹部達58名，也對當前反腐的形勢做了判斷——依然嚴峻複雜，因為面對持續高壓反腐態勢，缺少敬畏者有之，處心積慮者有之，貌恭而神離者亦有之。

反腐敗，是最徹底的自我革命。新華社該文說，中國共產黨是世界上最大的政黨，大黨之「大」，絕不只是人數規模之大，而是思想偉大、胸懷博大、肌體強大。中國共產黨在內憂外患中誕生，在苦難與挫折中成長，在闖關奪隘中逐漸壯大，常懷遠慮、居安思危。值得一提的是，該文還提到了上世紀80年代末90年代初的東歐劇變、蘇共垮台、蘇聯解體，「世界上那些有過不凡歷史和政績的老黨大黨之所以沒有跳出歷史周期律而垮台，就是在掌控執政資源的光環下，忽視自身問題，陷入『革別人命容易，革自己命難』的怪圈。」

央視專題片《反腐為了人民》5日開播，第一集揭露有地方小官巨貪近千萬人民幣，甚至把個人收款碼直接放在繳費窗口。（央視新聞截圖）

在6日至8日召開的中紀委四次全會上，習近平講話對於反腐形勢給出了更直接的判斷。習近平說，當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜。腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱鉅繁重。任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤。要堅決澄清各種錯誤認識，廓清思想迷霧，進一步堅定反腐敗鬥爭的決心和信心。

這不是習近平第一次談及「顛覆性錯誤」。早在2013年10月出席APEC工商領導人峰會時的演講中，習近平就說，「中國是一個大國，決不能在根本性問題上出現顛覆性錯誤，一旦出現就無法挽回、無法彌補。」

次年2月7日在俄羅斯索契接受俄羅斯電視台《星期六新聞》節目獨家專訪時，習近平再次說道，在中國這樣一個擁有13億多人口的國家深化改革，絕非易事。中國改革經過30多年，已進入深水區，可以說，容易的皆大歡喜的改革已經完成了，好吃的肉都吃掉了，剩下的都是難啃的硬骨頭。這就要求我們膽子要大、步子要穩。膽子要大，就是改革再難也要向前推進，敢於擔當，敢於啃硬骨頭，敢於涉險灘。步子要穩，就是方向一定要準，行駛一定要穩，尤其是不能犯顛覆性錯誤。

習近平訪俄：圖為2023年3月21日，歡迎中國國家主席習近平訪俄的酒會結束後，習近平與俄羅斯總統普京一同離場。（Reuters）

今次習近平在中紀委全會上再提「顛覆性錯誤」，說明腐敗問題遠比外界想像得要嚴峻得多。早在2018年12月13日召開的政治局會議上，對於十八大以來的反腐敗做出判斷——反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利、全面從嚴治黨取得重大成果。2022年6月30日，中央紀委國家監委宣傳部部長王建新在中共中央宣傳部新聞發布會上表示，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，進入到發現一起、查處一起的常態化階段。從「壓倒性勝利」到「全面鞏固」，再到今次的「依然嚴峻複雜」，措辭的變化說明腐敗問題本身也超出高層的預料。用習近平的話說，「腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生」。

腐敗領域中尤其受到關注的軍隊反腐。從火箭軍一鍋端式的反腐，到連續兩任國防部長魏鳳和李尚福雙雙落馬，再到中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華也因涉嫌嚴重違紀被停職檢查，中國軍隊腐敗的嚴峻程度的確觸目驚心。鑑於此，美國國防部去年12月18日甚至發布中國軍力報告稱，2023年以來的反腐敗調查和高級軍方將領被罷黜，可能擾亂解放軍邁向2027年的軍事現代化目標。美國國防部副助理部長蔡斯在一場研討會上直指，腐敗必定會動搖國家領導人對軍隊政治忠誠的信心，以及解放軍在2027年完成目標、按使命交出成績單的總體能力。

中國前國防部長李尚福落馬引發關注。（資料圖片）

從2024年底中國軍工交出的成績單來看，包括第六代戰機、四川艦、3000型預警機，實際情況顯然也超出了美國國防部的預估。成績歸成績，當習近平將腐敗問題與「顛覆性錯誤」關聯在一起，已經開啟的2025年，反腐敗將依然保持高壓態勢，不會變。