挑機炫富？當「韓國財閥」遇到上海富二代豪車炸街

保時捷、雅士頓．馬田、林寶堅尼、法拉利……過去幾天，大批豪車在上海武康路集體亮相，吸引行人駐足圍觀，把這條原本就遊客眾多的網紅街擠得水泄不通。誰能想到，這場豪車巡遊原本針對的觀眾，竟是近期到上海旅遊的韓國遊客。



1月2日，上海武康路上豪車雲集，吸引眾多路人駐足圍觀。（中新社）

免簽政策帶動韓國遊客大增

外交部去年11月宣布，對韓國等九個國家持普通護照人員試行免簽政策。2024年11月8日至2025年12月31日期間，韓國持普通護照人員赴華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。

據韓媒《朝鮮日報》報道，這是自1992年韓中建交以來，韓國首次被列入中國免簽證的對象國。報道稱，中國政府突然宣布對韓國免簽，是為應對美國選舉後的局勢變化，並為今年的韓中首腦會談預熱。

去年12月起，與韓國距離較近、往來航班較多的上海「含韓量」驟增，大量韓國年輕人選擇周末飛到上海旅行。

上海迎來大批韓國遊客。（新華社）

旅遊平台攜程數據顯示，2024年11月8日至12月28日期間，上海韓國入境遊客訂單按年增長超180%，按月增長超40%。據上海海關統計，上個月上海浦東機場口岸進出境韓國籍旅客超13萬人次。

內地網民隨後從韓國博主的影片中發現，不少韓國遊客到上海旅遊的打卡路線驚人地相似，往往是從外灘出發，再到市中心的新天地、武康路、大韓民國臨時政府舊址和豫園打卡，最後去市郊的朱家角和迪士尼遊玩。有人誇張地說，沿著這條路線走幾步就能聽到一句「思密達」。

位於黃浦區馬當路的大韓民國臨時政府舊址，是韓國遊客到上海旅行時的熱門打卡點。（中新社）

韓國人在上海的必去餐廳，包括外灘附近的「上海姥姥」家常飯館、「很久以前」羊肉串、萊萊小籠包和海底撈火鍋店。除了吃喝玩樂，不少韓國遊客臨走時還要帶上大型伴手禮：一箱甚至兩三箱青島啤酒。

《中新社》引述上海人民廣場商圈一家海底撈門店經理的說法稱，從11月10日開始，店內韓國遊客明顯增多。門店平均一天接待顧客總量在1200人次到1500人次之間，其中韓國顧客約占15%。韓國遊客喜歡熱鬧、歡樂的就餐氛圍，特意諮詢門店能否為他們唱生日歌，為此門店專門設置韓語立牌，提供定制生日服務。

還有人總結出韓國人在上海的打卡拍照三件套：頭頂降溫貼吃羊肉串，在梧桐區網紅街邊擺造型，以及在外灘萬國建築群或東方明珠塔下拍夜景。

到上海「很久以前」燒烤店吃羊肉串，並在額頭上貼退熱貼拍照打卡，成為韓國遊客間流行的風潮。（中新社）

豪車炸街應對「韓國財閥」

「上海遍地都是韓國人」「韓國人來上海過周末」等話題迅速登上熱搜榜，不少爭議性言論也隨之而來。

先是有網民認為，韓國遊客不僅遊玩路線千人一面，打扮也高度相似：許多韓國男青年都梳著中分劉海頭、單眼皮，高顴骨，衣著精緻。有人用長相詼諧的內地脫口秀演員徐志勝打比方，指「韓國人在上海像精心打扮的徐志勝」。

上海迎來大批韓國遊客。（新華社）

上海迎來大批韓國遊客。（網上圖片）

上海迎來大批韓國遊客。（網上圖片）

相較於以窮遊為主的歐美遊客，韓國遊客在這個中國消費水準最高的城市也很捨得花錢。從買潮牌服飾和奢侈品包包，從做美甲到做采耳，再到穿漢服拍寫真，都少不了韓國消費者的身影。有人因此感慨「上海終於迎來了最懂它的人」，「『韓國財閥』與『滬幣』雙向奔赴了」。

為了「給韓國財閥一些震撼」，上海富二代們紛紛開著自己的豪車上街溜達，到韓國遊客最多的武康路來回兜圈子，吸引他們拍照發上網。

這些以往被視為炫富的舉動，如今卻被部分網民讚揚是為上海「掙面子」。還有人聯想到以財閥子弟為題材的韓劇《繼承者們》，稱此舉是「讓韓國人在上海見識真正的繼承者們」。

有說法稱，由於近期外出遛車的富二代太多，為了不浪費資源，相關豪車群裡甚至還出了排班表，把原本多在深夜進行的「豪車炸街」活動在一天內分批次展開。於是一些「滬爺」不惜在天寒地凍的大清早穿著羽絨服、開著敞篷車上街，展現獨有的「愛國之道」。

「豪車炸街」效果立竿見影，別說是韓國遊客，就連上海居民都忍不住掏出手機拍照和錄影；相關話題迅速在中韓互聯網上發酵。

武康路上的一輛敞篷豪車吸引兩名韓國遊客拍照留念，車主配合地對著鏡頭比出V字手勢。（中新社）

有中國網民指出，韓國遊客到中國旅遊，既能拉動消費，又能破除對華偏見，本是雙贏局面，應該大力歡迎，而不是嘲諷他們。換位思考，如果中國人在海外旅遊時被嘲弄長相和有針對性地炫富，很難不被認為是「辱華」和「歧視」。

電影博主「絲綢尾巴」說，歐美遊客免簽到中國旅行時，中國網民展現出的是大方友好，但對韓國人口風就變了，這是因為潛意識裡覺得韓國人和自己是同一等的。「你有多熱衷嘲弄韓國人，就有多顯現你多麼的低自尊。」

韓國網民則四兩撥千斤地回應，上海富二代們正以韓國人為對象進行才藝展示。還有人說：「就這麼想得到韓國人的認可嗎？不如告訴我們更多美食店吧。」

《極目新聞》報道稱，隨著豪車炸街引發人潮圍觀，上海交警1月12日在多個路口實施臨時交通管制，禁止機動車進入武康路遊客較多的路段。

中國持續加碼吸引外國遊客

不管這股席捲上海的「韓流」如何演變，在輿論場上掀起怎樣的風波，短期內都不會改變中國加大力度吸引外國遊客的決心。

自2022年底解除新冠疫情防控措施以來，中國持續放寬入境政策；2023年12月起對法國、德國和意大利等國家實行單方面免簽，去年又多次擴展免簽國名單。目前中國共對38個國家單方面免簽，過去兩年也與哈薩克、新加坡和泰國等至少七個國家簽署互免簽證協定。

官方數據顯示，包括免簽入境者在內，去年首11個月，中國各口岸入境外國人共計2921萬8000人次，同比增長86.2%。中國旅遊研究院同期發布的《中國入境旅遊發展趨勢與展望》報告預測，2024年全年入境旅遊人次有望恢復到2019年九成以上。

國務院辦公廳1月13日印發《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》，重申將有序擴大單方面免簽國家範圍，適當延長免簽時間。

大批韓國遊客在上海知名購物商圈「新天地」逛街購物。（中新社）

《環球時報》前總編輯胡錫進本月撰文指出，過去曾有過外國人赴華旅遊、工作和學習的超級繁榮時期。北京的望京曾經是「韓國城」，韓籍居民高峰時多達數萬人。美國留學生在中國高峰時就有兩三萬人，現在只有幾百人。「我們確有必要把外國人、尤其是發達國家的旅行者全面吸引回來。」

胡錫進認為，中國這兩年大規模推行單方面免簽政策，昭示了這方面的決心。民間也要加快跟上相關政策和行動，塑造、強化中國社會和輿論場友善對待所有來華普通外國人的氛圍。

越來越多外國人入境中國，文化碰撞和輿論爭議也必然會隨之增加。但開放總好過封閉，交流總強過隔絕，即便是豪車炸街的嘈雜，也勝過門可羅雀的冷清。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

