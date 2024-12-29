免簽逾1月上海遍地韓國人？　火鍋店員集體學韓語：每天接待200位

近日，由於中國簽證政策的不斷放寬，上海迎來了不少外籍遊客，其中韓國、泰國遊客占了很大比例。數據顯示，上海的韓國入境遊客訂單同比增長超180%，環比增長超40%。「周五下班去中國」亦曾於12月初成為韓國民眾之間的熱議話題，而最近，「上海擠滿了周五下班的韓國人」「上海遍地都是韓國人」等也引起不少中國網民的關注。



有上海的火鍋店表示，晚上10點以後，店里一半以上顧客都是韓國人，「最多的時候，我們一晚上能接待100多桌韓國顧客。」



11月8日起，中國對韓國持普通護照人員試行免簽政策。至2025年12月31日期間，韓國公民以來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境等目的可在華停留最長15天。近期，在小紅書、微博等社交平台就有不少網民稱「免簽之後，上海街頭，每五分鐘就有個韓國人經過。」明顯感覺到當地的韓國遊客變多了。

綜合內媒報道，上海一家海底撈火鍋店的負責人介紹，從11月10日開始，門店韓國顧客便開始增多，「從數據來看，我們門店平均一天接待顧客總人次在1200至1500位之間，其中韓國顧客在150至200位左右，能占到總接待人次的15%左右，周六日會很多，約占三分之一，尤其是晚上10點以後，店里一半以上顧客都是韓國人。」

為了更好地接待這些顧客，一個多月前負責人便開始組織門店服務員學習韓語。「考慮到韓國顧客比較喜歡用剪刀、冰塊、勺子等物品，我們就臨時學習了一些常用的韓語，目前能用簡單的韓語和顧客進行交流。」火鍋店亦提供了幫助預約、拍照、英文指示牌等服務，同時新增泡菜等菜品，滿足韓國顧客。

火鍋店店員集體學習韓語迎韓國顧客。（中新經緯）

店員集體學習韓文迎接韓國顧客。

店員集體學習韓文迎接韓國顧客。

韓國遊客入境遊訂單同比增150% 首選上海青島北京

自免簽政策實施以來，韓國遊客還流行周五下班來中國，攜程數據顯示，11月8日至12月2日期間，韓國入境遊客選擇周五、周六來中國的旅遊訂單占比將近四成。

總體數據顯示，韓國遊客入境遊環比上月(10.08-11.02)增長約15%，同比增長超150%。韓國遊客入境中國熱門城市依次為上海、青島、北京、廣州、深圳、大連、杭州、延吉、成都、煙台等，其中，上海是韓國遊客最喜歡的中國城市，且增速較高，上海的韓國入境遊客訂單同比增長超180%，環比增長超40%。

據上海市統計局數據，11月國際旅遊入境外國人人數為54.93萬人次，同比增長59.8%。1-11月國際旅遊入境外國人人數已達440.57萬人次，同比增長1.1倍。

商家應提供信用卡等支付服務滿足外國人消費習慣

北京第二外國語學院中國文化和旅遊產業研究院教授吳麗雲指出，上海的開放度、時尚度和國際化程度都非常高，對韓國人來說是比較容易適應和接受的一個目的地，「一兩個小時的飛機路程，機票價格也不貴，再加上迪士尼度假區，綜合來看上海可能更契合韓國人對於城市休閒度假旅遊的需求。」

另外，上海擁有一些獨特的歷史文化或情感鏈接會和韓國人有共鳴，如韓國曾經的臨時政府所在地就在上海。在社交平台上就有不少網民稱，位於上海黃浦區馬當路306弄4號的大韓民國臨時政府舊址，最近成了韓國人遊上海的必打卡地，男女老少紛紛在舊址門前排隊組團合影。

對於中國旅遊在國際市場上的熱度延續，吳麗雲表示，「餐飲商家可以準備一些針對外國遊客的菜單，培養或者招聘一些懂外語的服務員，包括英語、韓語等，或者準備翻譯軟件，打通溝通渠道。此外，也要充分了解外國人的消費習慣，比如提供信用卡等支付類服務。」