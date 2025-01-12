上海終於迎來懂它的人？　網民：韓國「財閥」與「滬幣」雙向奔赴

中國去年11月8日起，正式擴大免簽國家範圍，韓國成為其中之一。上海亦因距離近、航班多，成為繼長白山、張家界之後的韓國遊客新愛。有內地網民調侃稱，這是「滬幣」和「財閥」的雙向奔赴，「上海終於迎來了懂它的人」還成為內地網絡最熱門的話題。



上海迎來大批韓國遊客。（新華社）

上海迎來大批韓國遊客。（新華社）

上海迎來大批韓國遊客。（新華社）

上海迎來大批韓國遊客。（新華社）

綜合內媒報道，近日的上海迎來不少韓國遊客，他們留着清一色的中分「順產頭」，她們隆冬裏不畏嚴寒地露着大腿，而這些人在上海有玩的路線也出奇地統一，包括到新天地附近的「大韓民國臨時政府舊址」打卡、在海底撈吃火鍋並且額頭貼冰帖大啖羊肉串、進名創優品MINISO LAND全球壹號店購物、於安福路和武康路街頭欣賞敞篷豪車出遊爭相合影留念。

全長1528米的南京路步行街，如今在以韓國遊客為首的東南亞遊客紮堆下，也煥發出了意料之外的新活力，這讓人恍然想起，南京東路昔日的別號就是「遠東第一商業街」。

曾研究過上海解放前歷史的內地網紅「Fu大爺」表示，早在上世紀二三十年代，日韓等國家的時髦人士就曾經流行過來上海過周末。他們通常坐海輪而來，在大光明裏看一部最新上映的好萊塢電影，然後乘興而去。

上海迎來大批韓國遊客。（新華社）

上海迎來大批韓國遊客。（網上圖片）

上海迎來大批韓國遊客。（網上圖片）

上海餐廳菜單印上韓文。（網上圖片）

此外，因應外籍遊客倍增，上海不少餐廳還特別配備了多種外語引導和外語較好的侍應，並專門開發了外語菜單。有餐廳員工表示，「近期外賓的佔比已經達到40%。特別是晚上10點以後，基本上就都是外賓，他們可以等候甚至三至四個小時，因此這些餐廳晚市的翻台率也達到了三至四次。」

隨着中國免簽政策不斷優化，過去一年從上海口岸入境的國際遊客數量顯著增長。據統計，2024年上海邊檢總站合共查驗入境外籍人員456萬人次。其中，浦東機場口岸入境外籍人員數量達389萬人次，位居全國空港首位。

尤其從11月起，隨着中國對韓國入境免簽政策落地，近兩個月韓國人大批湧入上海。相關數據顯示，2024年11月8日至12月28日期間，上海的韓國入境遊客訂單按年增長超180%，按月增長超40%。