「TikTok難民」湧入小紅書的兩極反應

美國法院規定TikTok非賣即關進入倒計時，沒想到在正式裁決前數萬TikTok用戶們「揭竿而起」，他們自稱「TikTok難民」（TikTok Refugee），以迅雷不及掩耳之勢湧入中國另一個社交平台「小紅書」，使得小紅書在美國蘋果應用商店排行榜一夜間登頂榜首，相關討論也很快成為熱門話題。

對於這一網路奇觀，中國民眾除了嘖嘖稱奇，還呈現出明顯的兩極反應：

樂觀派認為，小紅書應該且必須接住這波潑天的流量，因為這不僅關乎小紅書自身的國際化，也開闢了中美民間交流的「新大陸」。尤其當高階政治陷入中美對抗的惡性循環中，這樣的民間交流不失為打破兩國民眾訊息繭房、推動互相了解的有效渠道。

《環球時報》原總編輯胡錫進即是樂觀派的代表。在胡錫進看來，「美國難民」進入小紅書，一方面相當於「虛擬中國」的重要登陸場，這首先不應看成風險，而應視為難得一遇的機會，這當中的機會一定遠遠大於風險；另一方面要有能力安置TikTok難民，與時俱進對中國網路的場景進行在定義，促使這一機會成為中美網上力量關係再平衡的一個激發點。

TikTok將在美國被封禁之際，大量美國網民下載並註冊了面向華語人士的社交平台小紅書。（網上圖片）

悲觀派則認為，基於中國的網絡審查機制，這樣的網路奇觀，過不了幾天就得被新的機制和算法所規管，重新回到原貌。這些「TikTok難民」雖然對中國沒有什麼惡意，但他們「罵美國誇中國」只是為了收穫成就感、價值感和流量，這只是一種單向度的文化輸出，並不會改變美國民眾對中國的看法。

網絡大V「兔主席」即發文呼籲中國民眾現實一點，不要指望這些內容發布者仔細研讀小紅書的內容，把中國的內容帶到國外去宣講，不用指望大量的美國網民湧入小紅書，看中國內容發布者給中國受眾提供的內容，把小紅書的跟帖討論變成國際討論——現實情況將是，美國博主下面跟帖的全是中國網友自己的點評和互動，這只是中國自己的對聊（內循環），不是多對多的國際交流。此外，該大V還提到基於中美兩國的「興趣不對稱性」（中國對美國的興趣遠大於美國對中國的興趣），平台很容易為其所利用，變成滲透工具，一開始只是一些無害的、生活、休閒、文娛、文藝類的美國內容發布者，將來就不好說了。

是機會還是風險，是機會大於風險還是反過來，任何一方的片面性都顯而易見。權威分析顯示，小紅書用戶性別分佈男性31%、女性69%，年輕分佈為18-35歲左右，地域分佈是一線和新一線，興趣分佈包括家居生活、旅遊、美食、娛樂、美妝等。從目前「TikTok難民」在小紅書上發布的內容來看，也多集中在這些「去政治化」方面。隨着TikTok在美國迎來大結局，小紅手這一波潑天流量會帶來怎樣的變化，答案很快也將揭曉。不過可以肯定的是，在訊息戰、輿論戰如此激烈的今天，即便是「去政治化」的內容，依然脱不開政治的底色，換言之，去政治化才是最大的政治。

大批美國TikTok用戶「移民」至小紅書，帶起一波下載熱潮。（小紅書截圖）

面對俄烏戰爭和以巴衝突，以及TIKTOK在美國的遭遇，恐怕沒有人會否認，網絡和社交媒體已經成為輿論鬥爭的主戰場。基於國與國之間輿論鬥爭展開的國際傳播，必然是政治化的。但放在更大範圍來看，各國在有意無意傳播本國意識形態及價值觀念的同時，大量的文化、科技、娛樂、生活等訊息正在成為國際傳播的重要內容，而這又是「去政治化」的，「去政治化」的國際傳播是可以超越國別、種族和語言的，是基於人性和普世價值的，也是科技變革時代所青睞和呼喚的。

比如大熊貓，當世界各地的人們圍觀大熊貓時，自然是因為它外形天然攜帶的「萌」和「可愛」，是能給人帶來的治癒感，這些情緒價值顯然是「去政治化」的，但大熊貓作為中國獨有的文化表徵物之一，其符號價值又必然是政治化的，「熊貓外交」就是典型。再比如火爆網絡的李子柒，「去政治化」的唯美意向和氣息背後，承載的是中國傳統文化，彰顯的是民族審美，這同時也是「政治化」的。

還有面臨被迫退出美國市場的TikTok，憑藉其獨特的創意和用戶體驗，在短時間內席捲全球，成為年輕人最喜愛的社交平台之一，數據顯示，TikTok在美國擁有約1.7億用戶，為內容創作者提供了一個龐大而充滿活力的觀眾群體，這些創作者利用TikTok作為展示才華、吸引粉絲並從中獲取收益的平台，且多數內容是「去政治化」的，但隨着其影響力的擴大，越來越被「政治化」，以至於牽動美國政府以國家安全之名將其除之後快。

圖為路透社2025年1月8日設計的圖像，其中可見到一個TikTok的標誌出現在手機螢幕中。（Reuters）

回到「TikTok難民」湧入小紅書風潮，從目前來看，雙方不管是發帖還是留言互動，都是「去政治化」的，但最終決定這一風潮走向的力量，仍然是政治的。TikTok在美國的遭遇是政治的考量壓倒了「去政治化」的內容，如果小紅書今次也如悲觀派所預料的這道奇觀很快將回歸原貌，那麼無疑是重演了TikTok的遭遇。區別只在於，TikTok是被美國以國家安全為由拒之門外，小紅書的「TikTok難民」則是被中國拒之門外。