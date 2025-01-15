緬甸詐騙營｜妙瓦底崛起原因分析　官媒指中方將出手打擊

內地演員王星日前在泰國被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區後獲救，引發全國關注。



《央視新聞》旗下自媒體「玉淵譚天」1月15日發文，提及專家分析妙瓦底成電詐園區的幾個特點，以及中國警方跨境執法的難處。「玉淵譚天」還透露，中方正在開展調查，並表示「在掌握了足夠的信息後，接下來，就是行動。」



王星被「賣豬仔」在中國內地掀起風波。（視覺中國）

2023年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見，且持續擴建中。 EUSI

妙瓦底何以成為詐騙園區？

據「玉淵譚天」消息，一直以來民眾都認為「電詐」都集中在緬北地區，但妙瓦底則位於緬甸東南部。

西南政法大學的謝玲教授總結了妙瓦底的幾個特點：首先是地理位置，妙瓦底位於泰緬邊境，有公路連接泰國曼谷和緬甸仰光，水路則是泰國到緬甸最便捷的水上運輸通道。所以妙瓦底很適合藏匿與偷渡，適合詐騙人員發展。

其次，妙瓦底有很多實體賭場，賭博業發達為電詐集團洗錢提供更多渠道。

王星被「賣豬仔」在中國內地掀起風波。（視覺中國）

且妙瓦底的生活成本低，據謝玲教授介紹，在妙瓦底北部的別墅區中，300多平米的辦公樓月租在15-25萬人民幣左右，比緬北辦公用房月租約低5-10萬元人民幣，同時，妙瓦底的外勤人力成本也處在緬甸的最低水平線以下。

而隨着中緬在緬北的聯合執法，緬北果敢地區規模化電詐園區被全部剷除，其他的一些電詐團隊，只能往妙瓦底逃竄。

王星事件發酵。（玉淵譚天）

為何不在緬甸妙瓦底執法？

據中國人民公安大學偵查學院副教授王曉偉介紹，中國警方在境外沒有執法權，聯合執法需要通過國際警務合作的渠道來開展。而開展聯合執法的前提，是中方已經對詐騙案件進行了研判和偵查，在掌握了一定信息後，再將這些信息提供給詐騙窩點所在國警方，發出聯合打擊的請求。

「玉淵譚天」介紹，掌握相關信息後，聯合執法要走流程。以中緬對緬北的行動為例，首先是外交部和中國駐緬大使館積極做工作，然後公安部派出工作組赴緬甸開展國際警務執法合作，展開會談磋商，雙方就聯合打擊電信網絡詐騙犯罪等事項達成一致。

緬北詐騙園區。

2024年1月30日，在緬甸內比都國際機場，緬甸警方依法向中國公安移交緬北電訊詐騙重大犯罪嫌疑人白所成。（新華社）

隨後，中緬雙方連續開展多輪打擊行動，臨近中國邊境的緬北地區規模化電詐園區才被全部剷除。

據「玉淵譚天」了解，目前，中方正在開展調查 ，「在掌握了足夠的信息後，接下來，就是行動。」