數十萬美國人湧入小紅書：中國是時候革新網絡管理思維

連日來，數十萬美國網民因為不滿於美國政府的TikTok禁令，紛紛湧入中國社交平台小紅書，與中國網民分享生活。這既可以視作對美國政府TikTok禁令的回擊，又在一定程度上說明中國在移動網路領域的競爭力。在近些年來中美交流受阻、兩國博弈面向日益突出的背景下，中美網民在小紅書的交流具有積極意義。

無論何時，人和人之間、國與國之間，交流永遠是和平相處的有利條件。中美作為全世界最大的發展中國家、最大的發達國家，經濟總量分別是全球第二、全球第一，兩國在過去幾十年的交往中已經形成非常密切的利益聯結。不管是對於中美各自的發展還是對於世界和平來說，兩國和平相處、互利共贏都是最理性的選擇。

然而遺憾的是，近些年來中美的博弈面向日益突出，兩國關係陷入建交以來少有的困境，彼此之間的猜疑已經達到令人憂慮的程度，「修昔底德陷阱」的陰影在兩國上空盤旋。北京大學教授、國際關係專家王緝思表示：「美國民主黨和共和黨之間的共識是，用攻擊中國來團結美國，美國國會和行政部門對華立場也一致。同樣的，中國也因為美國這個外在威脅而團結起來。」

越是這時，中美之間越要保持溝通，越要管控分歧和尋求合作，越要防止狹隘激進的聲音壓倒温和理性的聲音。中美網民在小紅書的交流說明兩國民眾有許多共識，彼此之間是能夠和平相處。

美國TikTok（抖音海外版）「不賣就禁」禁令計劃於2025年1月19日實施。（Reuters）

有聲音擔心美國網民湧入小紅書後會否觸及敏感話題，會否觸發網路管控機制。鑑於中國網絡防火牆的存在和近些年來持續強化的網絡管控，有此憂慮是可以理解的。不過這也反過來提醒中國應該以美國網民湧入小紅書為契機，以TikTok在海外的成功為啟發，順勢革新網絡管理思維，讓中國網絡、中國故事走向世界舞台。

應該看到的是，長期以來，中美普通民眾對彼此都缺乏了解，都帶有某種濾鏡或偏見，從而為那些渲染狹隘對抗的聲音創造土壤。但其實中美普通民眾都是活生生的人，他們當中多數人沒有那麼多意識形態對抗，都希望有一個安居樂業的生活。

連日來中美網民在小紅書交流大都圍繞生活、旅遊、工作，分享各自的收入和支出，彼此有許多共同話題。中國網民發現美國並非遍地黃金，美國同樣有許多人生活不易。美國網民發現中國社會生活已經變得豐富多彩，許多人都過得不錯。

圖為2025年1月15日，面對TikTok料將停用，不少美國用戶湧入中國另一社交平台「小紅書」。（Getty）

這是合乎事實的。儘管美國是世界最強大的國家，有許多值得學習的知識和科技，但美國的貧富分化問題非常突出，底層民眾生活艱辛。中國雖存在許多亟待解決的問題，但不能否認的現實是，經過改革開放40多年的快速發展，中國的經濟、科技、基礎設施、娛樂生活早已發生巨大變化，甚至在許多層面已經站在世界前列。

中國已經有條件進一步向全世界開放，其中便包括逐步推倒防火牆、消除牆內和牆外的訊息溝通障礙。正如以汽車為代表的中國製造業伴隨着經濟的發展和產業水平的提升而逐步取消外資准入限制一樣，中國的網絡管控同樣應該適時革新，逐步開放。這不僅是因為中國在移動網路領域已經有充足的競爭力，而且是因為改革開放40多年的發展成績已經為講好中國故事、構建文化軟實力創造有利環境。

不可否認，在交往和開放過程中難以避免會產生新的問題，但任何時候都不存在絕對安全，只要風險可控，只要利大於弊，只要符合改革開放以來走向世界的大趨勢，那麼，交往和開放便是理性選擇。在全球化時代，人和人之間的交流，消除國家之間的訊息溝通障礙，既符合時代發展大潮，又是得道多助的選擇。時代已經不同，中國自改革開放以來的發展成績有目共睹，非但不會因為防火牆的消失或海外網民觸及敏感話題而消失，反而會因為網絡管理思維的革新而更上一層樓。