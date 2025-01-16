小紅書在美國市場一夜火爆　內媒：流量背後　海外電商市場仍空白

近日，小紅書（國際版本為REDnote）在美國市場的突然火爆引發了廣泛關注。許多新註冊的用戶在平台上以英文交流，打破了以往的使用界限，展開了幽默的互動。此現象使得小紅書的關鍵詞在Google趨勢中的熱度在短短一天內從0飆升至100，1月13日晚，其在蘋果美區應用商店的免費榜上衝至第一名，顯示出明顯的增長潛力。然而據內媒《紅星新聞》報道，小紅書迎來「潑天流量」背後，其海外電商市場仍為空白。



根據移動互聯網調查機構Sensor Tower的數據，小紅書在去年12月的美國用戶數約為130萬。近日用戶數量激增，1月12日該應用在美國的應用商店中僅排第11名，次日便迅速攀升至榜首。很多美國用戶借助翻譯軟件，嘗試使用中文溝通。同時，交「貓稅」（cat tax）成為小紅書熱門現象，原因是有中國網友留言希望最新湧入的外國用戶分享寵物的照片，作為在該平台活動的「稅款」，於是外國網友發帖介紹自家貓狗。另有中國網友曬出英語作業，請求海外網友幫助。

大批美國TikTok用戶「移民」至小紅書，帶起一波下載熱潮。（App Store截圖）

美國的新會員交「貓稅」。（小紅書截圖）

報道指，此次現象被認為是美國網民對中國應用程序的支持，試圖反擊部分政客的抹黑言論。

小紅書的熱度還引起了資本市場的反應，相關概念股如遙望科技、引力傳媒等多家公司股價漲停，引發了投資者的關注。美國財經媒體《福布斯》（Forbes）指出，美國商家應把握小紅書這一平台的潛力，特別是在女性年輕用戶中強大的購買力。

據網站「Tech Church」數據，小紅書的月度活躍用戶數量已經到達3億，女性用戶佔超過80%，其中90%年齡不足32歲。路透社報道，小紅書的估值大約為130億美元，2025年預計平台銷售額能突破1000億美元。《福布斯》雜誌指出，小紅書用戶的購買力相當強大，中國本身就是世界第二大經濟體，而小紅書的用戶有60%以上紮根於中國一二線城市，加上用戶年輕化的特點，從美妝、運動、生活到海外旅行、新奇體驗等領域，大量用戶生產的內容在該平台廣受歡迎，給商家留足了「種草」的空間。

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然而，儘管小紅書DAU（日活躍用戶數）早已破億，但目前小紅書的運營重心仍然放在中國市場。在北美市場，小紅書僅透過與電商平台有贊推出的跨境電商互聯網軟件「AllValue」的技術合作推出了海外版「小紅書電商小程序」功能，尚未設立專門的電商業務部門。這一點引發輿論擔憂，因為在線流量的激增，並不一定意味著銷售業績的爆發。

據有贊官方資料，商家只需要填寫相關信息即可快速開啟小紅書店鋪海外版，這大大降低了商家接入小紅書平台的門檻。有贊還提供了一鍵同步AllValue商品到小紅書的功能，可助商家降低運營成本，同時提高商品的曝光度和銷量。

報道指，雖然小紅書在美國一夜爆火，讓人看到了內容社區的強大潛力，但截至目前，小紅書還未進入快速商業化的階段，海外電商等盈利模式的探索仍是較為遠期的目標。