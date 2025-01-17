美國TikTok難民湧入小紅書　華春瑩：很高興，年輕人有選擇的自由

隨着TikTok傳出可能在美國下線的消息，大量美國網民以「TikTok難民」的姿態湧入小紅書，引發一場中美網民的互動狂歡。對此，外交部副部長華春瑩表示，「很高興看到這件事。」



對於「Tiktok難民」湧入小紅書，華春瑩表示，「很高興看到這件事」。（影片截圖）

華春瑩說，「年輕人有選擇的自由」。（影片截圖）

周五（1月17日），在2025駐華記者新春招待會上，有外國記者就小紅書迎來大批外國網民向華春瑩提問，華春瑩對此回覆稱，「我很高興看到這件事！年輕人有選擇的自由。」

周三（1月15日），外交部網站顯示，華春瑩已卸任外交部發言人一職，她現任外交部黨委委員、副部長。

圖為2025年1月15日，面對TikTok料將停用，不少美國用戶湧入「小紅書」。（Getty Images）

華春瑩已卸任外交部發言人一職。（資料圖片）

公開資料顯示，華春瑩1970年4月生，大學畢業，中共黨員，曾任外交部西歐司科員、駐新加坡共和國大使館三秘、外交部西歐司副處長、駐歐洲聯盟使團參贊、外交部歐洲司參贊等職。

2019年起，華春瑩任外交部新聞司司長，2021年任外交部部長助理，2024年任外交部副部長。2012年11月16日，華春瑩首次以外交部發言人身份出現在外交部新聞發布廳，成為外交部第27任新聞發言人。