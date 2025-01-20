TikTok ban│一波三折如電影　特朗普上演12小時英雄救美　賺翻了!

本文獲《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地著名時政評論微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。



特朗普將在1月20日上任。（Reuters）

圖為歌芙在鏡頭上寫字的組合圖片，左圖為歌芙在攝像機鏡頭上寫字，右圖為她寫下RIP TikTok USA。（截圖自X@TylerDeLuca）

1月19日，全世界最戲劇性的新聞，莫過於TikTok的一波三折、歸去來兮。

先是19日凌晨，TikTok悲壯宣佈：在美國停止服務。

但12個小時後，TikTok又滿血復活，通知用戶：感謝您的耐心和支持。由於特朗普總統的努力，TikTok又回到了美國！

特朗普做了什麼？

畢竟，離他正式就任總統，還有一天時間。

因為他釋放了強烈信號，他會兌現承諾，他不願事情搞砸；更因為他提前出手了，提出了新解決思路。

已經身在華盛頓的特朗普，應該緊盯著TikTok的動向。

他先是發推，就兩個單詞：拯救TikTok（Save TikTok）！

稍後，他提出了詳細的解決方案。

大致如下吧。

1，1月20日，他就職第一天，肯定會發佈行政命令，推遲TikTok法律禁令生效的時間。

2，行政命令還確認，在他的命令之前，任何幫助避免TikTok停運的公司，將不會承擔任何責任。

3，在TikTok上，美國人民應當看到他激動人心的就職典禮，以及其他重要活動和討論。

4，他還有一個初步想法，成立一家TikTok與美國的合資企業，美方佔50%的股份，這樣TikTok就確保了安全，可以繼續在美國運營。

5，沒有美國的批准，就沒有TikTok；而有了美國的批准，它的價值將是數千億美元，甚至可能是數萬億。

其中，最關鍵的兩點。

第一點，特朗普承諾，幫助TikTok繼續運行的美國公司，你們肯定免責。

這也是TikTok能夠馬上回來的最關鍵因素。

這一次，TikTok選擇硬剛，其實也是被逼到牆角的必然舉動。

很簡單，根據美國的法律，如果誰違反針對TikTok的禁令，將面臨5000美元一個用戶的罰款。TikTok有1.7億的用戶，一旦被判違法，那將是天文數字的8500億美元的賠償。

所以，1月19日，即便TikTok敢咬牙繼續運行，給TikTok提供數據服務、雲服務、app下載服務的甲骨文、蘋果、谷歌等公司，肯定也萬萬不敢。

這也是TikTok向拜登政府施壓，要求後者明確免除這些公司的責任的原因。但拜登搗糨糊，就是不願意。

特朗普就很明確，你們這些公司，不要讓TikTok一直處於黑暗狀態，我會簽署命令，你們統統免責。

承諾確實管用。

所以，12小時後，TikTok回來了。

這就是特朗普和拜登的重大差別。

第二點，特朗普提出一個新解決思路，中美合資，美國佔一半股份。

我不知道，這是否就真能解決問題，或者符合各方的要求，但至少提供了一個新的選項。

當然，也不可能沒有阻撓。

我看到，兩位共和黨參議院大佬——參議院情報委員會主席科頓和參議員里基茨就發表聯合聲明，稱「對（禁令）生效日提供任何『寬限期』都缺乏法理基礎」。

這是公然跟特朗普唱反調啊！

還有，共和黨籍的美國眾議院議長邁克·約翰遜也宣稱，特朗普最終會迫使字節跳動公司出售TikTok。

「我們的解讀是，他會試圖強制進行撤資，讓所有權易手……特朗普總統可能對這一切很感興趣，他喜歡做交易。」約翰遜說，「國會議員關切的不是平台本身。他們關切的是中國共產黨。」

這些政客對TikTok下黑手，所謂國家安全，本身就是藉口，根源就是TikTok的中國背景，而且在美國這麼受歡迎，美國政客很不爽。

所以，也不排除一種可能性，這些人和特朗普是在唱雙簧，特朗普扮演白馬騎士，最終還是逼迫TikTok賣身。

最後，怎麼看？

完全我個人看法，粗淺三點吧。

第一，特朗普賺翻了。

拜登政府逼迫TikTok賣身，TikTok寧死不屈，硬剛到底，寧為玉碎不為瓦全，最關鍵時刻，特朗普殺出，這完全是一出互聯網時代的「英雄救美」啊！

更別提，TikTok上有大量美國年輕人，拜登政府的舉動，是在砸美國年輕人的飯碗，所以，到最後時刻，拜登也怯陣了，既不說關，也不說不關，而是搗糨糊，甩鍋給特朗普。

但至少特朗普敢作敢當，提前出手，免除「各公司」相關責任，TikTok滿血復活。

沒有比較，就沒有傷害。在爭取年輕人方面，特朗普確實有一套，也確實賺翻了。

第二，辦法總比困難多。

TikTok真就無解了嗎？

一天時間，戲劇性的反轉，至少說明了一點，美國人就是在搞事，而且，只要有解決問題的誠意，辦法總比困難多。

說美國人搞事，說來特別讓人無語。

TikTok的股東結構，穿透來看，其實已經是美國資本佔大頭。就因為它與中國的淵源，成為美國政客攻擊的對象。

什麼國家安全？什麼契約精神？什麼公平公正？

一切都被美國人拋到了垃圾桶。這種操弄，也讓很多美國人覺醒，所以，他們紛紛跑到中國的小紅書。

戴有色眼鏡，就不可能有解決路徑；只要有誠意，很多事自然迎刃而解。

第三，要認真對待特朗普。

特朗普2.0，很多人認為，面臨最大衝擊的，可能是中國。

錯了。

中國肯定面臨衝擊和考驗，在這點上，我們不要有任何幻想，必須做好充分的準備。但遭受最大衝擊的，一是美國國內，二是美國盟國。

讓世界驚奇的是，就在前兩天，中美領導人通了一次非常積極正面的電話。特朗普明確表示，期待儘快見面，中國領導人和我將盡一切努力讓世界更加和平與安全。

他此前還表態：中美聯手可以解決世界上所有問題。

這樣積極的表態，感覺以前的美國總統，比如拜登，是萬萬不可能說出口的。

《華爾街日報》更披露，特朗普已告知顧問，他計劃在就職後的前100天內訪問中國……

真假我不知道，但可以明確的一點，特朗普不是一個傳統的政治家，從不按常理出牌，他最大的確定性，就是他的不確定性。

至少，他也釋放了一個強烈信號，願意和中國談，願意與中國合作，美國也需要中國配合。

當然，我們還是要淡定，淡定看待特朗普的變和不變，淡定看特朗普如何拯救TikTok。

這是特朗普能否兌現承諾的一塊試金石，這也不應該只是一場有噱頭的交易。

畢竟，原則就在那裡，底線就在那裡。爭取最好的結果，做好最壞的打算，中國如此，TikTok也是如此。