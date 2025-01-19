TikTok ban｜小紅書正式上線翻譯功能 支持多國語言
撰文：許祺安
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TikTok在美國的「不賣就禁」於1月19日生效，當地用戶在18日深夜已無法使用，而此前已有大量自稱「TikTok難民」的用戶湧向小紅書。
綜合內媒消息，1月19日，小紅書最新版本中，已有部分用戶上線了翻譯功能。記者實測發現，已經可使用翻譯功能，且支持多國語言翻譯。
據此前報道，隨著美國政府禁令的逐步加強，許多TikTok用戶急忙尋找替代平台，中國社交媒體小紅書（國際版本為REDnote）成為主要受益者。有許多網民希望小紅書能開發一鍵翻譯功能，客服1月16日回應，正對這方面工作進行更新跟進。
1月19日，小紅書正式上線翻譯功能，記者實測發現，小紅書目前可支持將各種語言的翻譯。據小紅書官方@薯隊長貼文，只需將小紅書更新至最新版本，即可使用翻譯功能，支持中譯英或英譯中等。
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