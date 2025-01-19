TikTok ban｜胡錫進批「最野蠻打壓」：人類互聯網發展至暗時刻

TikTok在美國的「不賣就禁」於1月19日生效，當地用戶在18日深夜已無法使用。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，這是人類互聯網發展的一個至暗時刻。



胡錫進。（視覺中國）

圖為2025年1月15日，面對TikTok料將停用，不少美國用戶湧入「小紅書」。（Getty Images）

胡錫進的文章稱，擁有1.7億用戶的美國TikTok就這樣被政治精英們聯合窒息，一個號稱最言論自由的國家幹出了對互聯網應用最野蠻的打壓。美國給整個西方世界做了濫用「國家安全」名義對互聯網發聲渠道釜底抽薪、直接關閉的示範。

文章稱，有人可能會說，畢竟TikTok在美國運行了好幾年，而美國的谷歌、Twitter（X）、Facebook在中國連個立錐之地都沒有。話完全不能這麼說。中國一直歡迎美國大網絡公司來中國，條件是他們需要尊重中國法律，與中國其他互聯網應用一視同仁，不搞特殊。其實TikTok也是嚴格按照美國法律在那裡經營的，它的服務器在美國，數據全在美國，對發言的管理方式也完全美國化。中國法律在那裡不能有半點影響。

文章稱，美國的應用程序可以按照TikTok尊重美國法律的那種態度尊重中國法律，成立他們的在華公司。谷歌2010年以前就在中國公開存在過，但是後來他們不想接受中國法律的約束，想按照美國法律行事，與中方發生衝突，最後他們自己退出了中國市場。那根本怪不了中國。大家不都應該入鄉隨俗嗎？如果TikTok到了美國，想搞中國這一套，美國能接受嗎？

文章最後稱，區別就在於，只要遵守中國法律，誰在中國運營都沒問題。特斯拉在中國不是運行得好好的？但是中國的電車公司能在美國獲得特斯拉在中國的待遇嗎？中國的比亞迪嚇得乾脆根本就不做美國市場。美國商務部日前剛通過新規，禁止在美國上路的聯網車輛使用中國的硬件和軟件。如果中國以這樣的標準要求，所有特斯拉都要在中國停跑。