TikTok復生 特朗普回給中國的登基禮物
美西時間18日19時30分（北京時間19日11時30分）左右，TikTok宣布關停對美使用者服務。TikTok母公司字節跳動旗下多個應用軟件幾乎同一時間停止在美服務。為TikTok應用程式在美正常運轉提供支援的Apple、Google和甲骨文等美國企業也停止了相關服務。
美西時間19日9時30分（北京時間20日1時30分）左右，TikTok又在社交媒體上發布聲明說，公司已與互聯網服務提供者達成一致，正在恢復相關服務。TikTok應用程式已恢復正常使用，TikTok網站也已恢復正常。
在這一戲劇化的轉變過程中，特朗普（Donald Trump)是驅動局面轉變的最關鍵因素，甚至可以說是TikTok得以「起死回生」的命中貴人！
TikTok宣布關停對美服務的原因，是因為拜登（Joe Biden）政府的禁令到期。依照美國法律，如果政府不做出明確免責聲明，從19日起，字節系在美國發行的APPs都屬於非法。不光TikTok，所有給這些APPs提供服務或合作的美國公司，如果不停，都會被處以巨額罰款，再依照合同起訴字節索賠。
所以TikTok選擇了決絕且勇猛的關停操作，相當於以身作局，賭新總統特朗普會網開一面。
事實證明，TikTok賭對了。在TikTok做出關停決定後不久，特朗普隨即在社交媒體上發文，呼籲各公司不要讓TikTok處於停止運轉狀態。特朗普的帖子內容簡明扼要，而且非常具有特朗普特色，內容只有兩個單詞：「SAVE TIKTOK」。特朗普接下來還承諾說，他將於20日發布一項行政令，推遲TikTok「不賣就禁用」的法律生效時間，此前任何幫助維持TikTok運轉的公司將不承擔法律責任。
請注意「任何幫助維持TikTok運轉的公司將不承擔法律責任」這句話，這是促使局面發生轉變的關鍵。因為在TikTok昨天的關停聲明中，最擔心的就是這種情況。TikTok當時在聲明中明確表示，「除非拜登政府向美國互聯網服務商提出明確的不追責聲明，否則該平台將於當地時間19日被迫關閉。」
拜登政府沒有做出不追責聲明，他也根本不可能做出這樣的聲明，但是馬上就要上任的特朗普，做出了有利於TikTok的公開承諾。
中美貿易戰是特朗普第一任期中美關係的最顯著標籤，但是再次當選後的特朗普很快就送給中國一個禮物，做出了放行TikTok的承諾。
當然，商人出身的特朗普也充分展現了其商人本色，在聲明中坐地起價，要求持有TikTok50%的股份。這就要看中美後續如何進行溝通談判。
在得到這一承諾後，TikTok才在社交媒體上發布聲明說，公司已與互聯網服務提供者達成一致，正在恢復相關服務。TikTok應用程式已恢復正常使用，TikTok網站也已恢復正常。TikTok在聲明中感謝美國候任總統特朗普向TikTok的互聯網服務提供者做出了必要的澄清和保證，使其不會為協助維護TikTok正常運轉而遭受處罰。
TikTok同時表示，將與特朗普一起尋找維持TikTok應用程式在美可用的長期解決方案。
就這樣，TikTok的命運逆轉了。特朗普當選後就送給中國兩件禮物，一是邀請中國參加他的就職典禮，一是承諾暫時不封禁TikTok。中國回應了特朗普的善意，派出了國家副主席韓正作為習近平代表參加特朗普就職典禮。特朗普也立刻回應中方善意，回了中國一件登基禮物，推翻了拜登政府決定，給了TikTok一條生路。
以身做局的TikTok至少是暫時贏了這場政商賭局。雙方團隊接下來的攻防很可能將主要圍繞股權展開。
TikTok在美國起死回生的經歷，是中國企業在國際化過程中，充分利用所在國法律與政治框架設計，進行的一場非常棒的政商公關案例，張一鳴和周受資是非常了不起的決策人，這背後的行為邏輯很有意義，非常值得研究。