TikTok復生　特朗普回給中國的登基禮物

美西時間18日19時30分（北京時間19日11時30分）左右，TikTok宣布關停對美使用者服務。TikTok母公司字節跳動旗下多個應用軟件幾乎同一時間停止在美服務。為TikTok應用程式在美正常運轉提供支援的Apple、Google和甲骨文等美國企業也停止了相關服務。



美西時間19日9時30分（北京時間20日1時30分）左右，TikTok又在社交媒體上發布聲明說，公司已與互聯網服務提供者達成一致，正在恢復相關服務。TikTok應用程式已恢復正常使用，TikTok網站也已恢復正常。

在這一戲劇化的轉變過程中，特朗普（Donald Trump)是驅動局面轉變的最關鍵因素，甚至可以說是TikTok得以「起死回生」的命中貴人！

圖為2025年1月19日，在美國國旗的背景下，手機顯示TikTok應用程式「無法使用」。（Reuters）

TikTok宣布關停對美服務的原因，是因為拜登（Joe Biden）政府的禁令到期。依照美國法律，如果政府不做出明確免責聲明，從19日起，字節系在美國發行的APPs都屬於非法。不光TikTok，所有給這些APPs提供服務或合作的美國公司，如果不停，都會被處以巨額罰款，再依照合同起訴字節索賠。

所以TikTok選擇了決絕且勇猛的關停操作，相當於以身作局，賭新總統特朗普會網開一面。

事實證明，TikTok賭對了。在TikTok做出關停決定後不久，特朗普隨即在社交媒體上發文，呼籲各公司不要讓TikTok處於停止運轉狀態。特朗普的帖子內容簡明扼要，而且非常具有特朗普特色，內容只有兩個單詞：「SAVE TIKTOK」。特朗普接下來還承諾說，他將於20日發布一項行政令，推遲TikTok「不賣就禁用」的法律生效時間，此前任何幫助維持TikTok運轉的公司將不承擔法律責任。

請注意「任何幫助維持TikTok運轉的公司將不承擔法律責任」這句話，這是促使局面發生轉變的關鍵。因為在TikTok昨天的關停聲明中，最擔心的就是這種情況。TikTok當時在聲明中明確表示，「除非拜登政府向美國互聯網服務商提出明確的不追責聲明，否則該平台將於當地時間19日被迫關閉。」

拜登政府沒有做出不追責聲明，他也根本不可能做出這樣的聲明，但是馬上就要上任的特朗普，做出了有利於TikTok的公開承諾。

中美貿易戰是特朗普第一任期中美關係的最顯著標籤，但是再次當選後的特朗普很快就送給中國一個禮物，做出了放行TikTok的承諾。

當然，商人出身的特朗普也充分展現了其商人本色，在聲明中坐地起價，要求持有TikTok50%的股份。這就要看中美後續如何進行溝通談判。

在得到這一承諾後，TikTok才在社交媒體上發布聲明說，公司已與互聯網服務提供者達成一致，正在恢復相關服務。TikTok應用程式已恢復正常使用，TikTok網站也已恢復正常。TikTok在聲明中感謝美國候任總統特朗普向TikTok的互聯網服務提供者做出了必要的澄清和保證，使其不會為協助維護TikTok正常運轉而遭受處罰。

TikTok同時表示，將與特朗普一起尋找維持TikTok應用程式在美可用的長期解決方案。

特朗普承諾讓TikTok繼續營運，TikTok行政總裁周受資拍片感謝特朗普支持平台繼續向美國用戶開放的努力。

就這樣，TikTok的命運逆轉了。特朗普當選後就送給中國兩件禮物，一是邀請中國參加他的就職典禮，一是承諾暫時不封禁TikTok。中國回應了特朗普的善意，派出了國家副主席韓正作為習近平代表參加特朗普就職典禮。特朗普也立刻回應中方善意，回了中國一件登基禮物，推翻了拜登政府決定，給了TikTok一條生路。

以身做局的TikTok至少是暫時贏了這場政商賭局。雙方團隊接下來的攻防很可能將主要圍繞股權展開。

圖為一名TikTok用戶在社交平台發文，表達對TikTok遭到封禁的不滿。（截圖自X@ijustine）

TikTok在美國起死回生的經歷，是中國企業在國際化過程中，充分利用所在國法律與政治框架設計，進行的一場非常棒的政商公關案例，張一鳴和周受資是非常了不起的決策人，這背後的行為邏輯很有意義，非常值得研究。