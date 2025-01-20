TikTok ban｜特朗普終於拋出了他的TikTok設想

美國候任總統特朗普（Donald Trump）在美國時間周日發布了一個要拯救TikTok（抖音海外版）的帖文。內容如下：



我呼籲各公司不要讓TikTok一直無法使用！我將於周一發布一項行政命令，延長法律禁令生效前的期限，以便我們能夠達成一項保護國家安全的協議。該命令還將確認，在我的命令發布之前，任何幫助TikTok不被關停的公司都無需承擔責任。美國民眾理應看到我們周一激動人心的就職典禮，以及其他活動和相關討論。

我希望美國在一家合資企業中擁有50%的股權。通過這樣做，我們可以拯救TikTok，讓它處於可靠的掌控之中，並使其得以繼續運營。沒有美國的批准，就沒有TikTok。有了我們的批准，它價值數千億美元——甚至可能上萬億。所以，我初步的想法是，由當前所有者和/或新所有者成立一家合資企業，美國在這家由美國與我們選定的收購方組建的合資企業中佔有50%的股權。

以下是快速解讀：

1）這是特朗普首次真正透露其關於拯救TikTok的內容

2）用上了專家之前分析的所有招式，包括先下達行政令暫緩禁令的執行、承諾這段時間暫不予執法（即不追究違法的公司）、積極推動談判等

3）特朗普提出的就是一個「不售即封」方案——正如我們分析的，他只是認為自己更有能耐談成一個交易而已。區別在於，他邁進了一步，提出了更加具體的數字——50%的「美國」股權——但這不改變「強售」的性質

面對TikTok料將停用，連日大量自稱「TikTok 難民」的用戶湧入中國另一社交平台「小紅書」，現象引起關注。（TikTok 截圖）

4）他並未明確「TikTok」的定義——是全球業務？美國業務？和算法什麼關係？

5）他沒有提及任何和治理結構有關的內容

6）如何定義「美國」。美國政府？「美國人」（法人/自然人）？

7）顯然有潛在買家在接觸他，他也在考慮潛在選項並與潛在買家接觸

8）在特朗普的寡頭政治和裙帶資本主義的世界裏，他能設想的任何買家都應該與他有某種利益關係，無論是政治上的還是商業上的。

9）他的提議到底能否符合法律要求（《保護美國免受外國敵對方控制應用程序法》）？例如「合格剝離」部分。根據法律，應用程序不能繼續由「外國敵對方」控制或影響，而這個定義的門檻非常低（20%的持股）。如果字跳保持50%的股份，可能會成為問題。無論如何，他有可能需要求助國會，廢除該法律（並制定新的法律），而這一條的難度非常大

特朗普承諾讓TikTok繼續營運，TikTok行政總裁周受資拍片感謝特朗普支持平台繼續向美國用戶開放的努力。

10）他的方案都是美方視角，不代表中方視角

11）對他來說，他肯定希望保留TikTok以「制衡」facebook的朱克伯格（Mark Zuckerberg），至少在一段時間內。這取決於Meta的表現。 另外，他甚至可能希望制衡馬斯克（Elon Musk）。畢竟馬斯克也不能完全依賴和信任。關鍵的一點：從制衡的角度來說，不能賣給馬斯克，因為馬斯克如果拿下這個平台，就無法再控制了。（這是特朗普的視角）

12）能談成則談成，不能談成拉倒。他已經從這番表態和行動裏撈取足夠的政治資本了

13）他說這是他的「初步想法」，所以他始終留有餘地，可以找藉口撤回。

14）但這些足以激發TikTok用戶的熱情——尤其是內容創作者及其生態體系。（但事到如今，這一切已經不會阻止他們尋求平台的多元化，不要吊死在一棵樹上）

大批美國TikTok用戶「移民」至小紅書，帶起一波下載熱潮，包括不少Z世代美國年輕人。（小紅書截圖）

15）但更重要的一點是，主要由Z世代組成的TikTok用戶群確實可能代表了美國的未來，但他們仍然傾向於自由派、進步派，在政治上偏向民主黨。是的，特朗普可以通過這些努力獲得他們的一部分支持，但這些人大多不那麼政治化，不那麼容易被拉攏。而在這樣做的過程中，他可能會讓他的MAGA基本盤和支持者感到深深不滿。

他在第一任的首席戰略官、MAGA的精神導師和靈魂人物班農（Steve Bannon）對這一切一定會感到非常失望，甚至憤怒。畢竟，特朗普這個含着金鑰匙出生的百萬富翁，和代表MAGA的中低層白人不是一個世界的人。但就是這個曾經在第一任內挑起封禁TikTok的特朗普，在今天的語境下，已經成了中國人能看到的「最不反華」的美國政客了。

本文轉載自公眾號「兔主席」

