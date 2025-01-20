TikTok ban｜特朗普終於拋出了他的TikTok設想
美國候任總統特朗普（Donald Trump）在美國時間周日發布了一個要拯救TikTok（抖音海外版）的帖文。內容如下：
我呼籲各公司不要讓TikTok一直無法使用！我將於周一發布一項行政命令，延長法律禁令生效前的期限，以便我們能夠達成一項保護國家安全的協議。該命令還將確認，在我的命令發布之前，任何幫助TikTok不被關停的公司都無需承擔責任。美國民眾理應看到我們周一激動人心的就職典禮，以及其他活動和相關討論。
我希望美國在一家合資企業中擁有50%的股權。通過這樣做，我們可以拯救TikTok，讓它處於可靠的掌控之中，並使其得以繼續運營。沒有美國的批准，就沒有TikTok。有了我們的批准，它價值數千億美元——甚至可能上萬億。所以，我初步的想法是，由當前所有者和/或新所有者成立一家合資企業，美國在這家由美國與我們選定的收購方組建的合資企業中佔有50%的股權。
以下是快速解讀：
1）這是特朗普首次真正透露其關於拯救TikTok的內容
2）用上了專家之前分析的所有招式，包括先下達行政令暫緩禁令的執行、承諾這段時間暫不予執法（即不追究違法的公司）、積極推動談判等
3）特朗普提出的就是一個「不售即封」方案——正如我們分析的，他只是認為自己更有能耐談成一個交易而已。區別在於，他邁進了一步，提出了更加具體的數字——50%的「美國」股權——但這不改變「強售」的性質
4）他並未明確「TikTok」的定義——是全球業務？美國業務？和算法什麼關係？
5）他沒有提及任何和治理結構有關的內容
6）如何定義「美國」。美國政府？「美國人」（法人/自然人）？
7）顯然有潛在買家在接觸他，他也在考慮潛在選項並與潛在買家接觸
8）在特朗普的寡頭政治和裙帶資本主義的世界裏，他能設想的任何買家都應該與他有某種利益關係，無論是政治上的還是商業上的。
9）他的提議到底能否符合法律要求（《保護美國免受外國敵對方控制應用程序法》）？例如「合格剝離」部分。根據法律，應用程序不能繼續由「外國敵對方」控制或影響，而這個定義的門檻非常低（20%的持股）。如果字跳保持50%的股份，可能會成為問題。無論如何，他有可能需要求助國會，廢除該法律（並制定新的法律），而這一條的難度非常大
10）他的方案都是美方視角，不代表中方視角
11）對他來說，他肯定希望保留TikTok以「制衡」facebook的朱克伯格（Mark Zuckerberg），至少在一段時間內。這取決於Meta的表現。 另外，他甚至可能希望制衡馬斯克（Elon Musk）。畢竟馬斯克也不能完全依賴和信任。關鍵的一點：從制衡的角度來說，不能賣給馬斯克，因為馬斯克如果拿下這個平台，就無法再控制了。（這是特朗普的視角）
12）能談成則談成，不能談成拉倒。他已經從這番表態和行動裏撈取足夠的政治資本了
13）他說這是他的「初步想法」，所以他始終留有餘地，可以找藉口撤回。
14）但這些足以激發TikTok用戶的熱情——尤其是內容創作者及其生態體系。（但事到如今，這一切已經不會阻止他們尋求平台的多元化，不要吊死在一棵樹上）
15）但更重要的一點是，主要由Z世代組成的TikTok用戶群確實可能代表了美國的未來，但他們仍然傾向於自由派、進步派，在政治上偏向民主黨。是的，特朗普可以通過這些努力獲得他們的一部分支持，但這些人大多不那麼政治化，不那麼容易被拉攏。而在這樣做的過程中，他可能會讓他的MAGA基本盤和支持者感到深深不滿。
他在第一任的首席戰略官、MAGA的精神導師和靈魂人物班農（Steve Bannon）對這一切一定會感到非常失望，甚至憤怒。畢竟，特朗普這個含着金鑰匙出生的百萬富翁，和代表MAGA的中低層白人不是一個世界的人。但就是這個曾經在第一任內挑起封禁TikTok的特朗普，在今天的語境下，已經成了中國人能看到的「最不反華」的美國政客了。
本文轉載自公眾號「兔主席」