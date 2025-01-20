TikTok ban｜特朗普「打倒昨日的我」同樣適用在中美關係？

原訂在1月19日正式被禁的TikTok，在剛剛過去的周末出現峰迴路轉的情況。

「拯救TikTok！」

首先是美國最高法院17日決定支持國會通過的TikTok禁令法案。其後是拜登當局表明不會在特朗普（Donald Trump）上任前一天執法。然後TikTok在19日來臨之時主動停止服務，向1.7億美國用戶表明Tiktok已被法律封殺，並特別提到特朗普上任後將會和TikTok合作，讓TikTok重新恢復服務，叫用戶隨時留意情況發展。

說時遲那時快，特朗普馬上在其社交媒體Truth Social上以大楷字母聲言要「拯救TikTok！」，隨後很快就宣布他20日上任之後會發布行政命令，押後執行迫字節跳動（ByteDance）出售TikTok或面對封殺的PAFACA法案（全稱為「保護美國人免受外國對手控制的應用程序侵害法案」），並保證其他在他發布行政命令前維持TikTok服務的企業不會受到任何法律追究。

在TikTok主動暫停服務之後，特朗普馬上在其社交媒體Truth Social上以大楷字母聲言要「拯救TikTok！」（網站截圖）

特朗普更提出了他對於美國保留TikTok的條件，那就是要讓美國擁有TikTok作為一家合資公司的50％。他稱這是他的初步想法。

隨後，Tiktok旋即恢復服務，並感激特朗普對於TikTok的服務供應商提供了必需的保證。

在19日晚的宣誓就職前集會演說上，特朗普也將他「救回TikTok」的功勞與同一天加沙落實停火協議的政績相提並舉。他在集會上談完蘋果公司將會大舉投資美國之後上故意停頓，然後高喊「今天，TikTok回來了」，繼而再停頓，贏得在場支持者雷動的掌聲和喝采。

接下來，他談完TikTok幫助他贏得超過對手36％的年輕人選票（按：根據票站調查，特朗普在18至29歲的選民中贏得43％選票，落後賀錦麗的54％，卻比2020年的36％得票率為高），並重覆了他希望美國擁有50% TikTok的想法之後，他就馬上轉去談上周達成的「史詩級」加沙停火，聲言只有在他「歷史性的勝利」之後停火才有可能達成。

圖為2025年1月19日，在美國國旗的背景下，手機顯示TikTok應用程式「無法使用」。（Reuters）

很明顯，在特朗普的心目中，保留TikTok和加沙停火也是他的成就，兩者因而值得他相提並論。

到底特朗普能如何拯救TikTok？2020年曾力主封殺TikTok的特朗普此刻的180度政策轉向，對其第二任期的中美關係又有沒有一些啟示？

特朗普救得了TikTok嗎？

首先，特朗普此刻聲言要押後TikTok禁令的執行，其實是於法無據的。根據PAFACA法案的條款，美國總統只能在TikTok出售已經有了「重要」進展的前提之下才可以「一次性」地把TikTok被禁的限期往後延長90天。

如今，TikTok出售本身並沒有任何可見的進展，而押後執行禁令也需要在封殺令還沒有生效之前落實。封殺令在19日生效，特朗普此時還沒有當上總統。

當然，正如歷屆美國總統下令司法部不執行聯邦級別的大麻禁令一樣，如果TikTok封殺令生效之後，Apple和Google的App商品依然保留TikTok，美國的網站寄存服務公司依然為TikTok提供網絡服務的話，特朗普也可以下令司法部不要對這些企業採取任何法律行動。這樣的話，由國會通過、拜登簽署、最高法院確立的TikTok禁令將會名存實亡。

可是，這種權宜之計為TikTok及其服務供應商造成極大的不確定性。如果他朝白宮權力有變，甚或特朗普自己來一招朝令夕改，他們都有可能受到司法追究和罰款－－罰款按TikTok美國用戶人數計算，每位5,000美元。

最穩當的做法，是運用PAFACA法案對於TikTok出售業務留下的「解讀空間」：該法並沒有要求TikTok要完全由美國企業擁有，何謂合乎法案要求的「出售業務」，最終也會由總統通過一個跨部門程序去確立－－只要這個程序能確認TikTok不再由中國之類的「外國對手」控制、能滿足PAFACA法案規定即可。

圖為2025年1月19日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在就職禮前夕，出席在華府舉行的勝利集會，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk ）帶同兒子參上台。（Reuters）

這可能就是特朗普對於「拯救TikTok」的設想。如果美國能擁有TikTok的50％，特朗普將會通過一套程序去確認這種做法已經符合PAFACA法案的規定，不再對美國構成威脅。雖然有部份共和黨聯邦參議員如今已公開同特朗普唱反調，不過特朗普保留TikTok的意志應該是可以肯定的：連他的國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）也公開表明保留TikTok同保護美國人的數據、保護美國人免受外國干預是可以一同實現的。

根據字節跳動的說法，其大約60％的股份如今其實已拿在國際投資者的手中，當中大部份也是美國投資者。要滿足特朗普50％的要求並不難。

到底特朗普在TikTok問題上「以今日的我打倒昨日的我」，是否預示着特朗普會在中美問題上有所轉向？

2019年6月，特朗普和習近平在大阪G20峰會期間進行會面。（Reuters）

中美關係：特朗普的一念之差？

表面上的政治風向是明顯的：當選之後，特朗普嘴巴上針對的幾乎全是美國盟友（加拿大、墨西哥、丹麥、歐盟等等），對於中國就只有遠低於原有60％新增關稅承諾的10％關稅威脅。特朗普也表明美國同中國合作可以解決世上一切問題。他主動邀請習近平出席其就職儀式，換得中方派出國家副主席韓正出席，與以往由駐美大使出席儀式的慣例不同。

17日，特朗普已同習近平通電，特朗普稱兩人有談過Tiktok，又說他預期中美會「即時開始一同解決很多問題」。韓正19日亦在華府與特朗普的副總統萬斯（J.D. Vance）見了面。有報道亦稱，特朗普希望在上任之後訪問中國。

17日，特朗普同習近平通電後說他預期中美會「即時開始一同解決很多問題」。（Truth Social截圖）

不過，即使風向明顯，TikTok也還是有可能是個特例。特朗普的TikTok轉向，一方面是因為字節跳動的重要投資者之一Jeff Yass是特朗普的金主，積極遊說特朗普放TikTok一馬，另一方面則是因為特朗普加入TikTok之後發覺TikTok是非常好的宣傳工具，讓他打開年輕選民市場，而且他也知道如果TikTok用戶認定是他救了TikTok的話，未來這群人就更有可能以選票回饋。

PAFACA法案，在國會參議兩院分別以79票贊成對18票反對、352票贊成對65票反對的絕大多數獲得通過，其反映出來的是華府兩黨對於中國政策的難得共識。此刻大概沒有人能夠想到另一個兩黨更有同一意見的政策範團。

韓正1月19日在華盛頓與美國當選副總統萬斯會面。（新華社）

但從特朗普在TikTok問題上的「輕易轉身」來看，如果他最終能夠救回TikTok的話，這將證明美國唯一有能力打破對華政策鷹派共識的人就是特朗普－－雖然他在第一任期是這個共識之所以鞏固成形的主要動因。

在修昔底德陷阱之中擊敗中國，當然會為特朗普歷史留名。但在21世紀的中美兩強格局之下，接受兩強事實、讓中美走上和平共處之路，也同樣能夠為特朗普留芳千古。在其第二和最後一屆總統任期之中，中美關係的未來走向可能只在特朗普對於自己歷史定位的一念之差。