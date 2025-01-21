特朗普主義撼動國際秩序　對華關稅與美國擴張料雙管齊下

美國總統特朗普在上任首日，並未宣布具體針對中國商品徵收新關稅，但在就職演說中表明，要成立外部稅收局，負責對外國徵收關稅和稅金。他揚言要「收回」巴拿馬運河時點名中國，稱「中國正在運營巴拿馬運河」。



受訪學者均分析，特朗普肯定會打出關稅牌，他沒有在上任首日就宣布具體加徵關稅，或因技術問題，也可能是要把關稅當做談判工具。

學者也認為，特朗普的對外擴張主義將嚴重衝擊國際秩序，並同時給北京處理台灣問題提供更強正當性。此外，特朗普上任首日即宣布退出世界衛生組織和巴黎協定，學者認為，這將有利於中國在多邊機制中發揮更大影響力。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普在第一資本體育館展示自己簽署的行政命令。（Reuters）

特朗普的就職演說以「讓美國再次偉大」為基調，稱在他上任後，美國將告別衰退，迎向黃金時代。他提出以「常識革命」為核心的新政方向，誓言透過經濟改革、能源獨立和貿易政策重塑美國的全球地位，讓美國「成為每個國家羨慕的對象，不再允許美國被人利用」。

特朗普去年11月在社媒平台上發文威嚇，要在上任首日就向所有從墨西哥和加拿大進入美國的產品徵收25%關稅。他也稱，要在現有所有關稅基礎上，對中國商品額外徵收10%的關稅。

不過，他在就職演說中，未宣布具體涉及徵收額外關稅，只表明要成立外部稅收局，負責對外國徵收關稅和稅金。他說：「我們將向外國徵收關稅和稅收，以富裕本國公民，而不是向本國公民徵稅以富裕其他國家。」

他在白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政命令時說，預計將從2月1日起對從加拿大和墨西哥進口的商品徵收25%的關稅，但並未針對對華加徵關稅提出具體日期。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為極右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys）在特朗普就職儀式當天持支持特朗普標語上街。（Reuters）

據《路透社》、《彭博社》報道，特朗普已下令政府部門調查中國是否遵守他在首個任期內簽署的第一階段經貿協議。

對於中國短影片社交媒體平台TikTok在美的禁令，特朗普遵守承諾，在上任後簽署行政令，要求TikTok「不賣就禁用」法律在未來75天內暫不執行。他暗示，可能對美國方面與TikTok成立合資企業持開放態度。

《南華早報》報道，特朗普說：「我可以考慮做一筆交易，美國獲得TikTok50%的股份，對其進行一點監管，也許會有很多，這取決於他們。」

特朗普還將TikTok與對華關稅捆綁起來說，如果美國想跟TikTok達成交易，他認為中國最終會批准這筆交易，「因為我們會對中國徵收關稅」。

特朗普在就職演說中也稱，他最驕傲的政治遺產將是充當和平締造者和團結者。但他同時揚言，「美國要擴大領土」，除了要把美國國旗插上火星外，也要將墨西哥灣改名為美國灣，還具體點名要「收回」巴拿馬運河。

美國在1977年已故前總統卡特執政時期簽署條約，同意在1999年將巴拿馬運河移交給巴拿馬。特朗普在演說中對中國在巴拿馬運河的影響力表示不滿。

特朗普說，美國船隻包括美國海軍在內，在使用巴拿馬運河時，被大幅超額收費，沒有獲得公平對待。他說：「最重要的是，中國正在運營巴拿馬運河，我們沒有把巴拿馬運河給中國，我們把它給了巴拿馬，我們要把它收回來。」

特朗普此前在1月7日的記者會上，並沒有排除動用武力收回運河。已獲美國參議院通過出任國務卿的魯比奧上周在聽證會上稱，中國在危機中可以透過影響力關閉巴拿馬運河。

巴拿馬在2017年與台灣斷交，轉向與中國大陸建交。據《華爾街日報》報道，總部位於香港的和記黃埔集團根據巴拿馬於2021年續簽的25年特許經營權，正在經營巴拿馬運河兩端的兩個關鍵港口。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受《聯合早報》採訪時形容，特朗普上任首日就狂簽70多項行政令，完全是「推倒重來翻新篇」的做派，要按「特朗普主義」來設計美國的內政和外交。

吳心伯分析，特朗普自稱是「關稅俠」，關稅牌遲早會打，之所以在他上任首日還未具體亮出，主要因涉及技術層面，比如說，首先主要針對哪些國家加徵關稅，加徵幅度多少，加徵產品範圍多大，特別是美國本身仍有通脹隱憂，所以特朗普在大規模加徵關稅上還是會慎重處理。

2018年，特朗普當局以保護國內產業的201條款關稅，對中國的大陽能模組實施30%稅額，每年遞減5個百分點至15%為止，同時為首2.5吉瓦的太陽能電池進口實施關稅豁免。（Getty Images）

吳心伯也說，關稅對特朗普來說，既是目標也是手段，既然是目標，那遲早要加徵，當作手段的話，他可能更多的用關稅來迫使對手進行談判，並接受美國提出的要求。

「這些東西需要他的團隊來進一步考慮，所以不太可能第一天就把大棒打下來，但是關稅牌他肯定要打的。」

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江也說，特朗普肯定會揮舞關稅大棒，就看規模到底多大。

在李明江看來，雖然特朗普在口頭上將關稅與TikTok聯繫起來，但與整個美國對華貿易關係相比，TikTok議題的分量不是那麼大，特朗普可能會用TikTok議題向中國施壓，當做討價還價的工具。

李明江也說，特朗普在就職演說中提到要「收回」巴拿馬運河，流露對外擴張的想法，「這其實比關稅還讓人擔憂」，它將對整個世界秩序產生巨大衝擊，讓人擔憂美國是不是要搞「強權即公理」了。

李明江也說，特朗普上任首日即宣布退出世界衛生組織和巴黎協定，對全球治理問題和多年機制運作來說，都是重大挫折。

特朗普對出兵助台灣有保留，斥搶走美國半導體工作：早該阻止他們（Fox News截圖）

從北京的角度看，李明江認為，特朗普如果落實對外擴張主義，實現美國對巴拿馬運河的控制，帶頭不遵守國際規則規範，那麼國際輿論或其他國家就比較難從國際規則或國際道義上，去約束一些大國或地區大國。

李明江認為，這在一定程度上，「會給中國大陸應對台灣問題創造略微有利的國際環境」。

吳心伯則分析，台灣問題跟巴拿馬運河存在本質差異，台灣問題主要還是中國內政問題，涉及中國主權和領土完整的問題，但巴拿馬運河的主權就是歸巴拿馬。

吳心伯也認為，如果美國強行拿下巴拿馬運河，實際上就更突顯中國在台灣問題上的關切，「更具正當性」。

本文獲《聯合早報》授權刊載。