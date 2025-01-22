中美隔空互釋曖昧：X進中國，可能嗎？

馬斯克（Elon Mask）最近公開表示，Tiktok可以在美國運營，但是X卻不能在中國運營，這種情況需要改變。中國外交部發言人在回答記者提問時表示，「只要遵守中國的法律法規，提供安全可靠的產品和服務，我們歡迎各國的互聯網企業來中國發展。」



這是馬斯克第一次明確表示「情況需要改變」，希望中方放開X進入中國市場，也是中國外交部首次公開回應。雖然馬斯克沒提更多要求，中方的回應也只是原則性的，但是雙方這一回合隔空過招，已經讓明眼人看到了其中曖昧。

作為全球最大的單一國家互聯網用戶市場，馬斯克深知中國市場對X的意義。當年特斯拉進入中國市場後爆炸性增長，在競爭激烈的世界汽車市場迅速崛起成為新巨頭的的經歷，讓馬斯克對中國市場的重要性有著深刻體會。

美國社交媒體市場是一個高度多元、競爭激烈的市場，X只是其中較有影響者之一，並不具備特別突出的競爭地位。如果X能進入中國市場，那麼對X來說，不僅意味著可以在全球最大單一國家市場搶得一席之地，對增強其美國市場地位，提升其在資本市場價值，乃至對馬斯克的整個商業帝國，都有不可估量的意義。

實際上，X並不是第一個想進入中國市場的美資社交媒體。早在近十年前，另一家美國社交媒體巨頭臉書就做過類似努力。為能進入中國市場，臉書創始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）真是費盡了心機，又是結交當時中國的互聯網沙皇魯煒，又是在北京心臟地帶的十里長街上吸著霧霾跑步，又是在辦公桌上堆放中國領導人文集擺拍，但可惜努力到最後，他也沒有成功。

2016年3月扎克伯格曬出自己在天安門前跑步的照片，當時的北京深受霧霾困擾。（Facebook@Mark Zuckerberg）

和扎克伯格當年單槍匹馬試圖撬開中國市場不同，馬斯克的情況要有利得多。至少有幾個方面：其一，馬斯克在中國有實業投資，上海特斯拉超級工廠是他與中國進行市場捆綁的一個牢固紐帶，是其中一個談判籌碼，也是一個「質子」，而扎克伯格當年完全是空手套白狼。

其二，在投資中國過程中，馬斯克建立了遠比扎克伯格更強大的人脈關係。

其三，在台灣等中國最關切的重大問題上，馬斯克明確表示台灣是中國一部分，認為兩岸終將統一。馬斯克跨界進入政治後，對各國政治和政治人物指指點點，甚至罵罵咧咧，包括對美國拜登政府也不客氣，但是對中國，馬斯克從未出過任何不敬之詞。他顯然比扎克伯格更深諳中國政治文化。

其四，馬斯克是特朗普的「一字並肩王」，美國政府效率部部長，是正兒八經的政府內閣高級官員，可以得到特朗普與美國政府的最有力支持，而扎克伯格是「白身」一個，沒有相關政治資源和政府支持。

其五，特朗普（Donald Trump）捏著Tiktok的命門，給了75天寬限期，要求得到Tiktok 50%的股份，這是特朗普施壓的籌碼。對中國來說，如果沒有其它顧慮，完全可以把X在中國落地與Tiktok在美國運營形成捆綁，甚至以交叉持股的方式，把Tiktok和X打造成新時代中美商業命運共同體，將之包裝成一個中美合作共贏的典範案例，二者誰都不吃虧。

X進中國市場的時空環境也和當年不同，主要有兩點：第一，中國互聯網市場和之前已不可同日而語。臉書想進中國時，中國互聯網社交媒體才剛剛興起，用戶習慣還不穩固，美國社交媒體具有絕對優勢地位，因此在當時拒絕臉書具有保護國內市場的意義。如今，微信在中國社交媒體市場一統江湖，其市場地位已經很難被撼動，X媒體就算進入中國，也難以扭轉整體格局。

韓正1月19日在華盛頓會見Tesla行政總裁馬斯克。（新華社）

相反，通過放開X媒體進入，反而有利於形成市場競爭格局。就像當年引入特斯拉，不僅沒有摧毀中國新能源汽車產業，反而形成鯰魚效應，啟動了中國新能源車產業，讓中國建立了全產業鏈優勢一樣，X媒體的進入，很難說不會形成類似競爭效應。

第二，今天中國的網絡輿論環境與管理能力也和當年不可同日而語，X媒體進入的風險完全在可控制之中。比如最近Tiktok難民湧入小紅書對賬，不僅沒有形成輿情風險，反而成為外界瞭解中國，和中國向外界網絡單邊開放、講好中國故事的絕好機會。中國市場的時空環境變化，有助於提升中方行業管理信心，進而敢於在網絡有限開放上做出創新之舉。

因為上述七大不同，X媒體進入中國市場並不是完全沒有可能。

不過，政商博弈真真假假，馬斯克提出「情況需要改變」，也可能不是為了促成X在中國落地，而是一種以進為退的商業手段，其目的不在於指望X能落地（能落地當然更好，是意外之喜），而是為了能在Tiktok後續在美國繼續運營談判中分得一杯羹。

市場早就傳出，中方曾考慮同意為美方收購Tiktok股權放行，馬斯克就是最大可能的買主。特朗普最近又提出，Tiktok可以在美國繼續運營，但是美國要持有50%的股份，中國外交部也進行了回應，表示「對於企業的運營和收購這一類的行為，我們始終認為，應當根據市場的原則，由企業自主決定。如果涉及中國企業，應當符合中國的法律法規。」一個漫天要價，一個坐地還錢，雙方已經開始隔空博弈，準備圍繞Tiktok在美繼續經營為籌碼作一筆大生意了。

那麼，由哪家公司來代表美國或特朗普持有Tiktok 50%的股份呢？馬斯克顯然是不二人選。馬斯克在中國的人脈，以及他和特朗普的關係，沒有任何一個人比他更有競爭優勢。特朗普已經表示對馬斯克持有股份持開放態度。

《華爾街日報》引述知情人士稱，去年，在美國國會眼看就要通過一項禁止Tiktok在美國運營的法案時，Tiktok母公司字節跳動的創辦人張一鳴就與馬斯克交談。馬斯克也多次表示反對封禁Tiktok。特朗普則在Tiktok因拜登禁令，在19日官宣停止為美國使用者提供服務時迅速出手，救了Tiktok一命，承諾Tiktok可以在美繼續運營，75天後再根據中美談判情況決定。

考慮到馬斯克與特朗普的極親密關係，這背後究竟發生了什麼，已經不言而喻。