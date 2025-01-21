特朗普當年帶頭禁TikTok現在反成續命恩人？專家：1原因改變立場

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）19日宣布就職日將暫緩短片平台TikTok禁令，TikTok隨即表達感謝並證實正在恢復服務。



「不賣就禁」法案在拜登（Joe Biden）政府任內通過，但事實上，特朗普在第一任期內帶頭禁用TikTok。究竟特朗普如何從禁用TikTok先鋒，搖身成為最後關頭的救世主？

特朗普在第一任期內帶頭禁用TikTok（X@David_Leavitt）

TikTok公開感謝特朗普 網民卻指出他根本是當初發起禁TikTok的人（點圖放大瀏覽）：

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特朗普上一任期時，因對TikTok母公司「字節跳動」來自中國大陸而有疑慮，曾推動蘋果（Apple）、谷歌（Google）的網上應用程式商店將TikTok下架，但特朗普禁TikTok的行政命令屢遭聯邦法院擋下而未能生效。

如今，特朗普反倒成為「續命」TikTok的救世主，在用戶間大受好評。TikTok在美國擁有1.7億用戶，其中多以年輕人為主。

美聯社報道，特朗普單方面決定暫緩禁令所援引的法律並不清楚。聯邦法律要求字節跳動在限期內出售TikTok，唯有交易出現重大進展時，總統有權延期90天。

但康乃爾大學技術政策研究所長克普斯（Sarah Kreps）分析，目前沒有證據表明字節跳動取得重大進展：

因此無論以何種標準來看，我都不認為字節跳動能合法滿足這項條件。

克普斯也指出：

行政命令不能推翻或取消國會通過的法律。

不過，TikTok峰迴路轉的存亡演變再次提醒大眾，自從特朗普第一次當選總統到經歷拜登政府後回鍋白宮，美國在科技、社群媒體和國家安全的論辯產生巨變。同時凸顯特朗普密切關注這些變化，因為他第二次競選成功，部分仰賴社群吸引選民關注與支持。這是他對TikTok改變態度的關鍵。

特朗普在2024年加入TikTok，迄今粉絲量增至1500萬，他大讚這個應用程式幫助他贏得年輕選民支持。

美國的中國問題專家利明璋（Bill Bishop）分析，TikTok存亡問題是美國內政錯亂且瘋狂的例子之一，從目前結果來說，對特朗普只有好處。

利明璋表示，如果最終禁令得以執行，特朗普將會說這是拜登的責任：

如果禁令解除，那麼特朗普就成了救世主，用戶以及公司都會感謝他。

利明璋還說，TikTok這家公司現在「欠特朗普人情，並且會有動機確保平台上的內容有利於特朗普」。

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