特朗普連任重啟「退群」政策　中國機會來了？

剛一上台，特朗普便迫不及待開啟了第二任期的「退群」進程。



「特朗普退出世衛組織和《巴黎協定》，中國機會來了？」《南華早報》1月21日援引分析人士的話稱，與特朗普相比，中國對國家和全球公共衛生有著更強的責任感，特朗普的「退群」決定也許會對全球氣候變化和公共衛生治理造成嚴重打擊，同時留下一個有待中國填補的「領導權真空」。同時有學者認為，全球氣候和公共衛生領域的領導權可能的確會自然地向中國轉移，但也會面臨新的挑戰。

在就任總統當天，特朗普便簽署了退出世衛組織和《巴黎協定》的行政命令，不過正式的退出程式大約需要一年時間。

美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在美國華盛頓首都參加就職典禮。（Reuters）

近200個國家已簽署了《巴黎協定》這項國際氣候變化條約，以共同努力限制全球變暖。但特朗普卻「甩鍋」中國，對支持者聲稱「美國不會在中國製造污染卻不受懲罰的情況下破壞自己的產業。」特朗普在退出世衛組織的行政令中也再次抹黑中國，嚷嚷美國之所以選擇退出，是由於世衛組織對所謂「源自中國武漢的新冠疫情及其他全球衛生危機處理不當」，世衛組織「無法證明其不受政治影響」。

對於特朗普再次退出《巴黎協定》一事，中國外交部發言人郭嘉昆21日下午在例行記者會上回應說，中方對美方宣布將要退出《巴黎協定》表示關切，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，沒有一個國家能夠置身事外，也沒有一個國家能夠獨善其身。

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）專門研究中國環境治理的法學教授亞歷克斯・王（Alex Wang）表示，美國退出《巴黎協定》將嚴重損害全球應對氣候變化的努力，但美國的退出將給中國一個透過在氣候問題上發揮領導作用來獲得經濟和政治優勢的機會。

他說：「在這個關鍵時刻，特朗普的舉動使中國能夠在氣候治理方面進行創新並發揮領導作用。」

近年來，中國應對氣候變化取得積極進展，在推進全球氣候治理進程中作出貢獻。《南華早報》注意到，中國已承諾到2060年實現碳中和，到2030年實現碳達峰。

亞歷克斯．王還補充說，美國在加利福尼亞等州仍可以在氣候行動方面繼續推進，但聯邦層面的退縮將是有害的。

特朗普退出《巴黎氣候協議》，冀保障傳統產業的工人崗位，實際上不乏支持者。圖為支持特朗普政府決定的匹茲堡（Pittsburgh）示威民眾。匹茲堡是賓夕法尼亞州的工業大城，二十世紀曾有「世界鋼都」的美譽。（Getty Images）

新加坡尤索夫伊薩研究院訪問高級研究員的龐中英也認為，由於中國一直以來對綠色產業的支持，中國能更輕易地承擔起氣候領域的領導角色。他表示，中國將繼續參與應對氣候變化，至少從2015年起，中國便積極推動這一領域的治理。

關於美國退出世衛組織一事，中方表達了對世衛組織的大力支持。外交部發言人發言人郭嘉昆表示，作為全球公共衛生領域的權威、專業機構，世界衛生組織在全球衛生治理當中發揮了中心、協調的作用。世界衛生組織作用只應加強、不應削弱。中方將一如既往地支援世界衛生組織履行職責，深化國際公共衛生合作，加強全球衛生治理，推動構建人類衛生健康共同體。

世衛組織表示，世衛在保護包括美國人在內的世界人民的健康和安全方面發揮著至關重要的作用。世衛組織希望美國重新考慮，期待與美國新政府開展建設性對話，以保持美國與世衛組織之間的夥伴關係，造福全球數百萬人的健康和福祉。

這並不是特朗普首次採取行動讓美國退出世衛組織。2020年，在其第一個任期內，特朗普政府就通知世衛組織其有意退出，但幾個月後接任總統的拜登撤銷了這一決定。

在龐中英看來，考慮到美國一直是世衛組織的最大「金主」，美國的退出無疑會對該組織造成損害，中國可能難以填補這一領導權真空。

「美國的退出是一個重大衝擊，因為美國在這個國際組織中有著不可替代的作用。」他說，「中國可能會增加對世衛組織的捐款，但能否填補美國留下的空白還有待觀察。」

美國總統特朗普於第一任期內即曾多番「退群」，他2017年6月宣布退出旨在遏止氣候繼續暖化的《巴黎協定》（Paris Agreement）的影響，更是蔓延至整個2018年。特朗普即使面對多國抨擊，還有眾多證明氣候暖化威脅生態的證據，仍不為所動。（VCG）

據世衛組織官網介紹，該組織的資金主要來自兩種管道：會員國和準會員的分攤會費以及自願捐款。分攤會費是依照每個國家的人口和GDP決定。自願捐款則不局限於會員國，國際組織、非政府組織、慈善組織、學術機構等均可捐款，也可以指定特定的衛生領域。

長期以來，美國一直是世衛組織最大的捐贈者，2023年該機構預算有近五分之一來自美國。根據世衛組織的官方資料，在2024至2025年總預算中，美國的會費將佔總會費的22%約2.6億美元，中國以15.255%排名第二。

龐中英還稱，美國的非政府組織，如目前是世衛組織第二大捐助方的蓋茨基金會，將繼續對該組織產生影響。

值得注意的是，美方一邊炮轟世衛組織工作「不力」，另一邊卻屢屢給世衛工作加以阻撓。新冠疫情期間，美方不僅惡意拖欠會費，還多次通過各種手段向世衛組織人員施壓，妄圖建立病毒溯源的「美式規則」，試圖將世衛當做地緣政治博弈工具。

華東師範大學政治與國際關係學院教授約瑟夫．葛列格里・馬奧尼（Josef Gregory Mahoney）表示，全球氣候和公共衛生領域的領導權可能會自然地向中國轉移，但也會面臨新的挑戰。

「與特朗普相比，中國對國家和全球公共衛生有著更強的責任感。」馬奧尼說，「可就算有中國的大力支持，世衛組織在有效緩解像疫情這樣的全球危機方面仍面臨困難，需要採取更多措施為未來的疫情暴發做好準備。」

特朗普再主白宮，外界關注中美關係走向。（資料圖片）

其實早在去年11月就有美國媒體提到了相關話題。當時《華盛頓郵報》曾發文稱，中國正在氣候變化、全球經濟治理等問題上發揮領導作用，由於特朗普可能在重返白宮後再次「退群」，中國或將填補美國留下的真空，成為多極化世界中穩定可靠的領導者。

文章說，出於對美國「退群」的擔憂，許多國家都希望中國能夠發揮更多領導作用。《聯合國氣候變化框架公約》秘書處執行秘書西蒙．斯蒂爾呼籲中國向其他國家釋放減排信號，「我們需要中國繼續發揮領導作用」。

美國喬治城大學中國問題專家埃文．梅德羅斯（Evan Medeiros）表示：「在特朗普第一個任期內，世界其他國家認為，特朗普執政的四年是短暫的，他們可以熬過去。但特朗普的第二個總統任期表明，美國的方向可能已經改變，這是中國的機會。」

文章稱，除氣候問題之外，中國也積極在聯合國、全球經濟治理、核政策等方面發揮領導作用，中國或將填補美國留下的真空，成為多極化世界中的穩定可靠的國際領導者。

本文獲《觀察者網》授權刊載。